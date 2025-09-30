Cận cảnh nhà xưởng 4.500m2 bị bão Bualoi "vò nát" ở Ninh Bình

Sáng 30/9, chính quyền phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn khắc phục hậu quả do cơn bão Bualoi gây ra.

Trước đó sáng 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) đã cuốn phăng, làm sập đổ hoàn toàn một nhà xưởng khung thép rộng 4.500m2 của một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Nam Hoa Lư.

Đơn vị quản lý nhà xưởng cho biết, kho xưởng có diện tích khoảng 4.500m2, được công ty làm kho chứa thép xây dựng. Khi cơn bão đổ bộ, gió lớn khiến toàn bộ nhà xưởng đổ sập hoàn toàn dẫn đến thiệt hại nhiều tài sản bên trong.

Sức gió mạnh đã làm hàng trăm cây sắt chịu lực cùng khung thép và mái tôn của nhà xưởng bị quật gãy, bật gốc sau đó sụp đổ. Hệ thống mái tôn bị gió bão "vò nát" bay tứ tung.

Đơn vị quản lý cho biết thêm, công trình được xây dựng bằng khung thép chịu lực lớn, đã hoạt động được 10 năm nay và cũng trải qua nhiều cơn bão lớn nhưng không vấn đề gì. Cơn bão số 10 không đổ bộ trực tiếp vào khu vực, không ngờ nhà xưởng của công ty lại chịu cảnh thiệt hại quá nặng nề.

Có 9 chiếc xe tải đầu kéo nằm trong khu vực nhà xưởng đã bị hư hỏng hoàn toàn do khung thép, mái tôn đè lên.

Bức tường xây kiên cố cũng đã bị đổ sập, toàn bộ kho xưởng trở nên tan hoang.

Thời điểm bị gió bão quật đổ, trong kho xưởng chứa 7.000 tấn sắt cùng nhiều tài sản khác.

Theo đại diện công ty, ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng. Rất may, thời điểm thiên tai đổ xuống chưa có công nhân đến làm việc nên không gây thiệt hại về người.