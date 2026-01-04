Hành khách bị phát hiện nghi mang ma túy tại sân bay Cát Bi

Theo Công an Hải Phòng, hồi 0h10 ngày 2/1, tại khu vực soi chiếu an ninh hành lý xách tay phía sau cổng từ, cán bộ an ninh sân bay Cát Bi phát hiện một hành khách có biểu hiện nghi vấn khi trong túi quần sau bên phải có vật bất thường.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng N.V.T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng an ninh đã phối hợp đưa hành khách vào phòng trực của tổ soi chiếu để kiểm tra trực quan. Kết quả kiểm tra cho thấy có một gói nylon màu trắng, kích thước khoảng 2x2cm, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Ngoài ra, trong túi quần trước bên trái của hành khách còn có một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng được gấp cuốn tròn, nghi dùng làm dụng cụ sử dụng ma túy.

Hành khách được xác định là N.V.T., nghề nghiệp tự do, trú tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Người này dự kiến đi chuyến bay VJ283 chặng Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh, khởi hành lúc 0h50 cùng ngày.

Làm việc với lực lượng chức năng, N.V.T. ban đầu quanh co, không hợp tác và né tránh khai báo về nguồn gốc tang vật. Sau quá trình làm việc, người này đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đội An ninh hàng không Cát Bi đã phối hợp đại diện Hãng hàng không Vietjet và Công an phường Hải An xác minh ban đầu, lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.