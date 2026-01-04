Lát cắt 3 micromet hé lộ “câu chuyện” bên trong cầu thận

Kỹ thuật xét nghiệm nhuộm miễn dịch huỳnh quang được Bộ môn - Khoa Giải phẫu bệnh lý, Bệnh viện Quân y 103 áp dụng cho các mẫu bệnh phẩm sinh thiết thận của các bệnh nhân thận nội và thận ghép.

Cắt bệnh phẩm sống thành đoạn chỉ 3 micromet, nhuộm màu tìm vết bệnh thận (Video: Thương Huyền - Minh Nhật).

Mẫu bệnh phẩm sinh thiết thận từ các khoa lâm sàng được vận chuyển đến phòng xét nghiệm tại Khoa Giải phẫu bệnh lý, Pháp y ngay sau khi lấy ra khỏi cơ thể.

Các bác sĩ giải phẫu bệnh tiến hành đánh giá sơ bộ mẫu mô dưới kính hiển vi quang học hoặc kính hiển vi soi nổi nhằm đảm bảo bệnh phẩm có đủ số lượng cầu thận. Trên cơ sở đó, một mảnh mô chứa khoảng 4-5 cầu thận được lựa chọn từ bệnh phẩm ban đầu để thực hiện kỹ thuật nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp.

Bệnh phẩm mô thận cho nhuộm huỳnh quang trực tiếp được cắt mảnh trên máy cắt lạnh mảnh mô, mỗi lát cắt có độ dày từ 3 đến 4 micromet. Với độ dày này, bệnh phẩm đủ mỏng để quan sát rõ cấu trúc vi thể của mô thận đặc biệt là cấu trúc của các cầu thận khi soi dưới kính hiển vi huỳnh quang.

Các lát mỏng sau đó được đặt lên lam kính để chuẩn bị bước nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp.

Kỹ thuật viên thực hiện nhỏ kháng thể và bổ thể có gắn chất huỳnh quang lên lam kính có chứa các lát cắt mô. Các kháng thể và bổ thể này sẽ gắn đặc hiệu với kháng nguyên hoặc bổ thể có trong mô thận.

Quá trình ủ kháng thể và bổ thể huỳnh quang được tiến hành trong phòng tối vì ánh sáng có thể làm phân huỷ chất huỳnh quang, ảnh hưởng đến chất lượng tiêu bản.

Khoảng một giờ sau, quy trình nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp đã hoàn tất.

Các tiêu bản nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp được bác sĩ giải phẫu bệnh quan sát trên kính hiển vi huỳnh quang để đọc kết quả xét nghiệm. Dưới nguồn sáng kích thích qua bộ lọc sắc, các vị trí có sự lắng đọng của kháng thể hoặc bổ thể sẽ phát ánh sáng xanh.

Ngoài vị trí đặc hiệu của các kháng thể hay bổ thể trên mô thận, cường độ màu cũng là thông tin quan trọng để bác sĩ giải phẫu bệnh đánh giá mức độ lắng đọng của kháng thể và bổ thể trong các bệnh lý cầu thận khác nhau.

Theo TS.BS Nguyễn Thuỳ Linh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Giải phẫu bệnh lý, Pháp y, Bệnh viện Quân y 103, kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang trực tiếp có nhiều ưu điểm trong chẩn đoán bệnh lý thận: "Các lắng đọng miễn dịch huỳnh quang biểu hiện đặc hiệu trong các cấu trúc cầu thận giúp chẩn đoán bệnh lý cầu thận chính xác hơn”.

Kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang giúp rút ngắn thời gian trả lời kết quả giải phẫu bệnh sinh thiết thận. Việc tiết kiệm thời gian có ý nghĩa quan trọng trong chỉ định điều trị các trường hợp bệnh lý cần chẩn đoán nhanh như thận ghép hoặc các bệnh lý cầu thận cấp tính.

Ảnh: Mạnh Quân, Đỗ Ngọc Lưu

Video: Minh Nhật, Thương Huyền