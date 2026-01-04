Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công năm 2026

Chăm lo cho người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội (Ảnh: DT).

Năm 2026, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (viết tắt là NCC) được thực hiện theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP. Theo đó, mức chuẩn để tính chế độ trên là 2.789.000 đồng.

Căn cứ vào mức chuẩn trên, Nghị định 77/2024/NĐ-CP tính toán mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với NCC và thân nhân của họ, quy định tại Phụ lục I.

Theo phụ lục này, mức hưởng cao nhất trong năm 2026 dành cho 2 nhóm đối tượng là thương binh nặng và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trợ cấp hằng tháng dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 8.367.000 đồng/tháng và phụ cấp hằng tháng là 2.337.000 đồng/tháng, tổng cộng là 10.704.000 đồng.

Ngoài ra, nếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình thì người phục vụ cho mẹ còn được trợ cấp 2.789.000 đồng/tháng. Như vậy, tổng cộng chế độ là dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình và người phục vụ là 13.493.000 đồng.

Trợ cấp hằng tháng dành cho thương binh được tính theo tỷ lệ tổn thương cơ thể (từ 21% đến 100%).

Với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, họ được hưởng trợ cấp hằng tháng là 7.240.000 đồng; tổn thương đến 100% thì hưởng trợ cấp hằng tháng là 8.941.000 đồng.

Ngoài ra, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp ưu đãi hằng tháng là 1.399.000 đồng; nếu họ ở gia đình thì có thêm trợ cấp ưu đãi hằng tháng dành cho người phục vụ là 2.789.000 đồng.

Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng được hưởng phụ cấp ưu đãi hằng tháng là 2.867.000 đồng; nếu họ ở gia đình thì có thêm trợ cấp ưu đãi hằng tháng dành cho người phục vụ là 3.582.000 đồng.

Cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với NCC và thân nhân của NCC trong năm 2026 như sau: