Lốc xoáy ập đến vò nát nhiều căn nhà, người dân không kịp trở tay

Sáng 29/9, ảnh hưởng của cơn bão Bualoi, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có gió to kèm mưa lớn. Đặc biệt, khoảng 8h30 cùng ngày, trên địa bàn xã Yên Khánh đã xảy ra cơn lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề.

Cơn cuồng phong kéo đến trong thời gian ngắn đã làm đổ sập nhiều căn nhà, nhiều căn bị tốc mái, cây cối, cột điện gãy đổ nằm la liệt trên đường.

Thông tin từ chính quyền xã Yên Khánh, cơn lốc xoáy đã làm đổ sập hoàn toàn 3 căn nhà, 65 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 255 hộ bị tốc mái từ 30-50%, 18 cột điện bị gãy đổ, lúa bị ngập 80& khoảng 130ha, lúa bị đổ 500ha chiếm 30%...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Yên Khánh cho biết, cơn lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về tài sản, rất may địa phương không thiệt hại về người, có một số người dân bị thương nhẹ.

Anh Nguyễn Hồng Thiết, phố Khu Đông, xã Yên Khánh kể, mưa bão nên 2 vợ chồng anh cùng con nhỏ nằm trong nhà. "Khoảng 8h30 bất ngờ gió giật mạnh lên, tôi thấy cửa, mái nhà bị gió giật đổ văng tung tóe khắp nơi. Tôi chỉ kịp ôm vợ con vào lòng, sau đó bức vách kính của phòng ngủ đổ ập xuống đè lên 3 người chúng tôi".

Vợ anh Thiết chưa hết bàng hoàng kể tiếp, mái nhà bị gió giật tung lên trên không trung, đồ đạc trong nhà đổ vỡ tung. "Cơn lốc giống như trận động đất vậy. Ngay tại phòng ngủ của vợ chồng tôi tan hoang, không biết chạy đi đâu để trú ẩn. Tôi cùng con được chồng che chắn nên may không bị thương, nhưng anh ấy bị mảnh kính vỡ cắt vào da nên bị thương nhẹ".

Anh Thiết bị thương trên đầu và tay khi nằm che chắn cho vợ và con. Anh nhớ lại: "Lúc đó cơn lốc ập đến chỉ trong tích tắc nhưng gió giật kinh hoàng, tôi chưa thấy cơn cuồng phong nào kinh khủng đến như vậy".

Lãnh đạo xã Yên Khánh cho biết thêm, cơn lốc xoáy quét qua kéo theo một vệt dài. Những khu vực cơn lốc đi qua, người dân không kịp trở tay, chỉ kịp chạy trốn tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trên địa bàn xã Yên Khánh có 18 cây cột điện bị gãy đổ, ngay sau khi cơn lốc xảy ra, ngành điện lực đã tập trung nhân lực và máy móc để khắc phục sự cố. Chiều cùng ngày, trên địa bàn nhiều nơi vẫn chưa có điện trở lại.

Người dân tập trung khắc phục hậu quả do cơn lốc xoáy gây ra.

Cơn lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề khiến nhiều nơi ở xã Yên Khánh như vừa trải qua trận động đất lớn. Nhiều người dân cho biết, mức độ thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra còn nặng hơn những cơn bão trước đó mà họ từng trải qua.

Chiều 29/9, lãnh đạo xã Yên Khánh đang tập trung chỉ đạo, đồng thời đưa hết cán bộ xã xuống giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả do cơn lốc xoáy gây ra.

Chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê hết được mức độ thiệt hại do cơn lốc xoáy gây ra trên địa bàn xã Yên Khánh.

"Bước đầu, địa phương sẽ nỗ lực để đảm bảo đời sống cho những hộ dân bị tốc mái nhà hoàn toàn, sau đó tập trung khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống", một lãnh đạo xã Yên Khánh cho hay.