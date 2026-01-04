Mỹ công bố bắt giữ Tổng thống Venezuela, thị trường dầu có phản ứng mạnh?

Ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Venezuela. Theo ông, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cùng với vợ ông, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ theo quyết định truy tố của tòa án liên bang New York.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Venezuela. Chính phủ Venezuela cho biết, ngoài thủ đô Caracas, các vụ tấn công cũng xảy ra ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Giá dầu thô trên thị trường thế giới biến động mạnh sau sự kiện trên cho thấy tâm lý dè dặt của giới đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/1, cả dầu Brent và dầu WTI đều suy giảm. Cụ thể, dầu Brent giao dịch quanh mức 60,75 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 57,32 USD/thùng, kéo dài xu hướng giảm từ cuối năm ngoái.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu khép lại năm 2025 với mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh chịu tác động đồng thời từ rủi ro địa chính trị và tình trạng dư cung ngày càng gia tăng. Nhiều chuyên gia nhận định áp lực dư cung này sẽ tiếp tục đè nặng lên giá dầu trong năm 2026.

Tàu chở nhiên liệu Fortune ở Puerto Cabello, bang Carabobo, Venezuela (Ảnh: Anadolu).

Trong năm 2025, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), các nước đồng minh trong OPEC+ cùng nhiều quốc gia sản xuất lớn khác như Mỹ và Guyana đều đẩy mạnh khai thác, trong khi đà tăng nhu cầu tiêu thụ dầu lại chậm hơn dự kiến.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính thị trường dầu toàn cầu sẽ dư thừa khoảng 3,8 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2026. Triển vọng dư cung này được xem như một yếu tố "giảm sốc" trước các nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Năm 2025, OPEC đã điều chỉnh chiến lược dài hạn, chuyển từ việc kiểm soát sản lượng sang tăng khai thác nhằm giành lại thị phần. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia như Brazil, Guyana liên tục mở rộng nguồn cung, còn Mỹ đưa sản lượng dầu ra thị trường ở mức kỷ lục.

Bà Kaynat Chainwala, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Kotak Securities, cho rằng tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ sẽ còn kéo dài sang năm nay, khi sản lượng tăng mạnh từ các nước ngoài OPEC như Mỹ, Brazil và Argentina vượt xa nhu cầu toàn cầu.

Theo bà, giá dầu nhiều khả năng dao động trong khoảng 50-70 USD/thùng, với các rủi ro liên quan đến nguồn cung từ Venezuela hoặc Nga đóng vai trò nâng đỡ giá.

Đáng lưu ý, dù giá dầu giảm trong năm 2025, đà lao dốc của “vàng đen” phần nào được hạn chế nhờ lượng dầu dư thừa lớn được tích trữ tại Trung Quốc. Tại Mỹ, báo cáo mới nhất cũng cho thấy tồn kho xăng dầu đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10.

Ở góc độ vĩ mô, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025 đã góp phần hạ nhiệt áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ nhất định cho tâm lý thị trường.