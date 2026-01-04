Hà Việt Dũng tuổi 39: Vướng tin đồn đào hoa, gắn mác "ông hoàng cảnh nóng"

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, quê ở Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và giành giải Đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011, sau đó rẽ ngang sang đóng phim.

Hà Việt Dũng là gương mặt thân quen của nhiều phim VTV (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nam diễn viên nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình VTV như: Bão ngầm, Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý, Đừng nói khi yêu, Cuộc chiến không giới tuyến, Độc đạo, Lằn ranh, Cách em 1 milimet... Anh thường đảm nhận vai công an hoặc phản diện, gai góc.

Bên cạnh đó, Hà Việt Dũng cũng hay vào vai người đàn ông thành đạt, có địa vị, được nhiều "bóng hồng" vây quanh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Việt Dũng cho biết, ở mỗi vai diễn, anh đều tìm ra điểm mới mẻ để thể hiện nhân vật.

"Tôi thấy may mắn khi mình được tham gia nhiều bộ phim hot của VTV. Tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều qua từng bộ phim. Mỗi lời động viên của khán giả cũng khiến tôi tự tin hơn khi diễn xuất", anh nói.

Nam diễn viên cho biết, khi đóng với những bạn diễn nữ, anh không đặt ra quy tắc gì, kể cả trong những cảnh thân mật.

Hà Việt Dũng tiết lộ rằng, hồi còn trẻ khi chưa lập gia đình, anh từng được mệnh danh là “ông hoàng cảnh nóng” vì đóng nhiều phim chiếu rạp có cảnh nhạy cảm.

"Nhưng bây giờ tôi đã U40, là người của gia đình, làm gì còn những cảnh ân ái hay yêu đương ngọt xớt nữa. Thực tế, vai diễn người đã lập gia đình đâu có chuyện tình cảm mùi mẫn quá mức.

Trừ khi nhân vật cần nịnh hót, lừa dối vợ, hay là phản diện, thì mới có cảnh ân ái mặn nồng. Còn bây giờ, tôi toàn đóng những vai có con lớn, nên đạo diễn cũng phải tiết chế, nếu đưa vào sẽ không hợp lý. Vì vậy, tôi không cần phải tự giới hạn bản thân", Hà Việt Dũng tâm sự.

Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie trong phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Viễn của Cách em 1 milimet cho biết, bà xã là người hiểu chuyện nên anh yên tâm khi đi làm phim. Có thời điểm anh phải xa nhà mấy tháng, đỉnh điểm khi làm phim Bão ngầm, anh xa nhà gần 1 năm.

"Vợ chồng tôi không ghen tuông. Nếu ghen thì chắc Hà Việt Dũng không đóng được phim đến bây giờ. Chuyện đóng phim chỉ là công việc, tôi phân định rất rạch ròi.

Bà xã tôi là người thấu đáo, chỉn chu và lý trí, quyết đoán. Cô ấy luôn ủng hộ các dự án của tôi. Mọi việc quan trọng, cần tính toán tôi đều hỏi ý kiến vợ. Cô ấy một tay vun vén, chăm con, lo công việc kinh doanh để tôi yên tâm sống với nghề", anh tâm sự.

Hà Việt Dũng cũng chia sẻ nguyên tắc giữ lửa gia đình anh là: Đừng để mọi chuyện đi quá xa.

"Phải giữ một lập trường: Tuyệt đối không xưng "tao - mày" và không động chân động tay. Hai giới hạn đó vượt qua là gần như không thể cứu được, có tức đến mấy cũng phải xưng vợ chồng với nhau thì khi làm lành sẽ dễ hơn...", anh chia sẻ.

Khi phóng viên hỏi: "Là một diễn viên có ngoại hình, lại thường xuyên đóng cặp với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp, anh phản ứng thế nào khi nhiều người nói anh "rất đào hoa"?".

Hà Việt Dũng trả lời: "Đã là tin đồn thì không đúng. Đứng trước những thông tin sai về mình, tôi cũng không đáp trả lại mà cứ để cho thời gian trả lời. Cũng có thể trong các vai diễn, mọi người thấy tôi và đồng nghiệp đóng "ngọt" quá nên ai đó thêu dệt nên chuyện tình cảm bên ngoài để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim thôi".

Hà Việt Dũng cho biết, vì thường xuyên đi làm phim xa nhà nên mỗi khi có thời gian là anh ở bên cạnh vợ con. Khi rảnh rỗi, anh cũng làm việc nhà và không ngại phục vụ cả khách du lịch.

Hà Việt Dũng và bà xã Hà Nhung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh chia sẻ thêm: "Nhà tôi kinh doanh homestay nên khá bận rộn. Khi nhà hàng có khách, tôi vẫn sẵn sàng đứng bếp, bưng bê phục vụ, quét dọn.

Vợ bận, tôi phụ cô ấy tắm rửa cho con, chơi với con, cho con ăn, dạy con học. Tôi là người đàn ông của gia đình nên luôn cố gắng phụ giúp, chia sẻ trách nhiệm với bà xã và người thân".