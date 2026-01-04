3 gương mặt học sinh, sinh viên mang “vàng” chấn động

Nguyễn Thanh Duyên, nữ sinh góp phần lập kỳ tích môn Liên Quân Mobile

Tại SEA Games 33, lần đầu tiên bộ môn Liên Quân Mobile Việt Nam giành huy chương vàng. Đây cũng là chiến thắng đánh dấu lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam đứng trên đỉnh vinh quang ở bộ môn thể thao điện tử này tại SEA Games.

Vận động viên Liên Quân Mobile Nguyễn Thanh Duyên (Ảnh: BTC).

Trong đội hình thi đấu, thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng sinh viên duy nhất tham dự là Nguyễn Thanh Duyên, sinh viên năm 2, khoa Luật - Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Các vận động viên khác đều đã ra trường, đi làm.

Thanh Duyên thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ - đường Rồng) - một trong những vị trí quan trọng bậc nhất của đội hình, giữ vai trò sát thương chủ lực, có ảnh hưởng lớn đến cục diện và kết quả trận đấu.

Với thành tích này, sau khi trở về nước, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trao thưởng nóng cho Nguyễn Thanh Duyên với tổng số tiền 132 triệu đồng.

Thanh Duyên chia sẻ, con đường chính của mình là học tập và theo đuổi ngành nghề đang học tại trường. Liên Quân Mobile chỉ là một sở thích song hành, không phải sự nghiệp lâu dài mà em hướng tới.

Nam sinh lớp 11 gây chấn động lịch sử Bowling Việt Nam

Vận động viên Trần Hoàng Khôi gây chấn động lịch sử Bowling Việt Nam khi là người Việt Nam đầu tiên dành huy chương vàng bộ môn này tại SEA Games.

Điều bất ngờ là vân động viên Trần Hoàng Khôi chỉ mới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 11 tại TPHCM. Là người nhỏ tuổi nhất thi đấu bộ môn bowling tại SEA Games 33, Khôi đã vượt qua nhiều vận động viên chuyên nghiệp để giành chiến thắng này.

Trần Hoàng Khôi, người đầu tiên giành huy chương vàng của bộ môn Bowling Việt Nam tại SEA Games (Ảnh: Ngọc Diệp).

Đặc biệt, tại SEA Games 33, Khôi gặp sự cố ở vòng bán kết khi đang chuẩn bị chiến thắng vận động viên chủ nhà Thái Lan Napat Buspanikokul thì bất ngờ kết quả bị hủy do ban tổ chức thông báo đã xếp nhầm cặp đấu.

Đấu lại vòng bán kết, Khôi giành chiến thắng trước đối thủ Philippines và tiến vào chung kết gặp lại Napat và lập kỳ tích lịch sử Bowling Việt Nam với kết quả 235-210.

Sau SEA Games 33, Trần Hoàng Khôi đặt mục tiêu chinh phục giải vô địch châu Á, xa hơn là giải vô địch thế giới. Đồng thời, em cũng dự định tìm kiếm học bổng du học tại các trường thể thao quốc tế, hướng tới sự nghiệp lâu dài với bowling cả ở vai trò vận động viên lẫn huấn luyện viên trong tương lai.

Trần Gia Luật, tân bác sĩ tham gia kéo co giành vàng lịch sử

Trần Gia Luật là thành viên đội tuyển kéo co Việt Nam, giành Huy chương Vàng lịch sử môn này tại SEA Games 33 khi lần đầu tiên bộ môn này được đưa vào chương trình thi đấu.

Trần Gia Luật, SN 2000, tốt nghiệp Y khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 2024. Sau khi ra trường, Luật cũng vừa hoàn thành chương trình 12 tháng lấy chứng chỉ hành nghề tại bệnh viện An Bình.

Tân bác sĩ Trần Gia Luật (Ảnh: NVCC).

Luật bắt đầu đến với môn kéo co từ các giải dành cho học sinh khi còn học tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM niên khoá 2015-2018. Sau khi tham dự giải học sinh năm 2018, Luật tạm “chia tay” với môn kéo co một năm để tập trung ôn thi và đậu vào ngành y khoa như mong muốn.

Sau khi trúng tuyển đại học, chàng sinh viên y khoa tiếp tục được gọi vào đội tuyển kéo co của quận 1, TPHCM (nay là phường Sài Gòn) để tập luyện tham gia giải Vô địch kéo co TPHCM 2019.

Từ đó đến nay, Luật gắn bó với đội kéo co phường Sài Gòn, liên tục tham gia giải vô địch toàn thành và toàn quốc. Luật cùng đội giành huy chương vàng toàn quốc 7 năm liền trong giai đoạn 2019-2025.