"Đường đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội thi công xuyên Tết

4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, trên đại công trường đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) vẫn rộn ràng tiếng máy móc hoạt động, công nhân làm việc hối hả để kịp tiến độ của công trình được mệnh danh "tuyến đường đắt nhất hành tinh" tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Sau nhiều tháng giải tỏa mặt bằng, đặc biệt với nhiều hạng mục được "thần tốc", những hình hài đầu tiên của tuyến đường dần lộ diện (Ảnh: Hải Long).

Ghi nhận tại tuyến Vành đại 1, trong thời tiết rét đậm ở Hà Nội những ngày đầu năm 2026, nhiều loại máy móc hoạt động liên tục, công nhân rộn ràng trên công trường để triển khai dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục (Ảnh: Hải Long).

Mỗi ngày các công nhân và máy móc làm việc khoảng 16 tiếng, chia thành nhiều ca: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 và ca tối từ 20h đến khoảng 4h sáng hôm sau, với nhiều hạng mục công việc khác nhau được triển khai cùng lúc (Ảnh: Ngọc Lưu).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội - chủ đầu tư dự án, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, các nhà thầu đồng loạt triển khai di chuyển hạ tầng ngầm nổi, di dời cây xanh, thi công hạng mục đường (Ảnh: Hải Long).

Chủ đầu tư dự án quyết tâm thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, và phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hàng trăm công nhân thay nhau làm việc theo ca, cả ngày lẫn đêm, xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trên đại công trường đường Hoàng Cầu - Voi Phục (Ảnh: Ngọc Lưu).

Hệ thống cáp ngầm, ống cống dọc "tuyến đường đắt nhất hành tinh" đang được thi công lắp đặt đúng theo tiến độ được giao (Ảnh: Ngọc Lưu).

Khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành - Nguyên Hồng đã được "giải tỏa trắng", hiện đang tập trung rất nhiều máy móc cơ giới để san lấp mặt bằng, thi công các hạng mục (Ảnh: Hải Long).

Sau khi hoàn tất công tác giải tỏa mặt bằng, nhiều khu dân cư ven dự án buộc phải làm cầu tạm để di chuyển cắt ngang qua tuyến đường đang thi công vì đường dân sinh cũ đã bị phá dỡ (Ảnh: Mạnh Quân).

Các đoạn đang thi công đa số đã được rào chắn, căng bạt che ngăn cách với đường La Thành, nhưng bụi từ công trường vẫn mù mịt (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, nằm giữa dự án đoạn ngõ 431 đường La Thành cũ, là một công trình cổng làng cũ, với một cây si lớn ôm phía trên hiện vẫn giữ nguyên hiện trạng, chưa được phá dỡ dù mặt bằng cả tuyến dự án đã được "giải tỏa trắng" (Ảnh: Mạnh Quân).

Căn nhà của bà Lê Thị Nhung (70 tuổi), sau khi giải phóng mặt bằng đường La Thành, căn nhà của bà Nhung hiện chỉ còn lại khoảng 20m2. Tranh thủ những ngày Tết, bà Nhung thu dọn vật liệu quanh khu vực nhà ở, chuẩn bị gia cố tường, nền và các hạng mục phụ khi công tác giải tỏa hoàn tất.

"Gia đình từng tính đến phương án di dời để ổn định cuộc sống mới, song vì đã gắn bó lâu năm với khu vực này nên vẫn quyết định ở lại", bà Nhung chia sẻ (Ảnh: Ngọc Lưu).

Cũng là một trong những hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án, chị Quế Anh cho biết khoảng 3-4 ngày nay, cửa hàng đồ gỗ nhà chị phải dựng lán tạm và sử dụng thang để vận chuyển vật liệu, sản phẩm từ tầng trên xuống tầng dưới phục vụ việc hoàn thiện.

Theo chị Quế Anh, dù phát sinh không ít bất tiện do nhiều hạng mục thi công đồng loạt, khiến bụi bặm gia tăng, gia đình xác định đây là giai đoạn cần thiết nên chấp nhận để ổn định lâu dài. Trong thời gian tới, cửa hàng sẽ xây dựng cầu thang cố định để thuận tiện cho việc đi lại và kinh doanh (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều nhà dân sau khi dự án buộc phải phá dỡ một phần ngôi nhà cũ, hiện đã bắt đầu tu sửa, cải tạo để bắt đầu lại cuộc sống mới sau giải tỏa (Ảnh: Ngọc Lưu).

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) có điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa, điểm cuối tại nút giao thông trước Đền Voi Phục. Với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,274km, quy mô mặt cắt ngang là 50m. Trên tuyến có 2 công trình cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến hết năm 2026.

Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuyến đường Vành đai 1 không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực nội thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm Hà Nội (Ảnh: Hải Long).