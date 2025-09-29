Nhà vừa khắc phục xong lại bị bão Bualoi tàn phá, người dân bật khóc nức nở

Sáng 29/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10). Hàng chục nghìn công trình, nhà kho, trụ sở, trường học, nhà dân hư hỏng.

Tại thôn Sơn Hải (xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) địa phương ven biển này có nhiều nhà dân tốc mái.

Sau khi bão số 10 quét qua, bà Võ Thị Tình (SN 1975, trú tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) bật khóc nức nở trước căn nhà tan hoang. Bà kể lại thời khắc kinh hoàng, từ khoảng 20h ngày 28/9, gió bắt đầu gầm rú dữ dội, từng cơn quật mạnh khiến mái tôn rung lên bần bật. Sợ hãi, bà Tình tháo chạy khỏi nhà.

Khi bà trở về, căn nhà nhỏ rộng khoảng 80m2 cửa bị tốc mái hoàn toàn, tường đổ. "Tôi chỉ biết khóc vì số mình quá khổ. Bão số 5 khiến nhà tôi tốc mái, gia đình vừa được chính quyền, hàng xóm hỗ trợ kinh phí dựng lại. Sau một tháng, đến hôm nay căn nhà lại bị bão số 10 tàn phá", bà Tình nghẹn ngào nói.

Toàn bộ tài sản bên trong nhà bà Tình, từ giường chiếu, đồ điện đến lương thực đều ẩm ướt. Bà Tình sống một mình, chồng đã mất, con trai đi làm ăn xa. Sau cơn bão, bà phải đến nhà hàng xóm tá túc.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ đã khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Tỉnh này có 42.963 ngôi nhà hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn như Can Lộc, Cẩm Bình, Đông Kinh, Đồng Tiến.

Sau khi bão đổ bộ, mực nước trên các con sông ở Hà Tĩnh lên nhanh, nhiều địa phương đối diện với nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Hà Tĩnh có gần 1.000ha hoa màu đổ ngã, 158ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa chết.

Chính quyền cùng các lực lượng đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.