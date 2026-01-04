Bãi cọc bê tông giữa “tuyệt tình cốc” xứ Huế

Dọc tuyến đường Trịnh Tố Tâm, phía Tây đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế), một dự án du lịch dang dở với bãi cọc bê tông cũ kéo dài hàng trăm mét đang gây bức xúc cho người dân địa phương và làm mất mỹ quan của "tuyệt tình cốc" xứ Huế.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình này đã "đắp chiếu" nhiều năm, chiếm diện tích mặt nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của người dân trên đầm Lập An.

Khu dự án dang dở, để lại bãi cọc bê tông nham nhở, gây mất mỹ quan trên "tuyệt tình cốc" xứ Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Bà Phạm Thị Huyền, Tổ trưởng tổ dân phố Hải Vân, xã Chân Mây - Lăng Cô, bày tỏ lo ngại về nguy cơ ghe thuyền mắc kẹt vào bãi cọc trong mùa mưa lũ, khi nước dâng cao.

Đầm Lập An, được mệnh danh là "tuyệt tình cốc" xứ Huế và là điểm du lịch nổi tiếng, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự tồn tại của bãi cọc bê tông nhếch nhác này, gây mất mỹ quan và cản trở sự phát triển du lịch chung của thành phố.

Người dân địa phương cho biết, những cọc bê tông này thuộc dự án khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô, được khởi công cách đây 19 năm. Tuy nhiên, dự án đã tạm dừng chỉ sau hơn một năm triển khai và "đắp chiếu" từ đó đến nay.

Cận cảnh những khung nhà, cọc bê tông trơ lõi thép tại dự án khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô dang dở (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, xác nhận dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) cấp phép đầu tư từ năm 2007. Dự án do Công ty cổ phần du lịch Đảo Ngọc làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, trên diện tích 12ha đất và mặt nước bên bờ đầm Lập An.

Tuy nhiên, dự án đã bị chấm dứt hoạt động từ tháng 8/2018 do chậm tiến độ kéo dài và vi phạm quy định về đầu tư, đất đai. Sau khi chấm dứt, bãi cọc dài hàng trăm mét và những khung nhà bê tông cốt thép vẫn không được xử lý, tháo dỡ.

Lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, thẩm quyền quản lý dự án thuộc về Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố Huế.

Đầm Lập An được nhiều người ví von là "tuyệt tình cốc" xứ Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết, sau khi dự án bị chấm dứt, đơn vị đã tổ chức kêu gọi đầu tư dự án mới.

Năm 2025, UBND thành phố Huế đã phê duyệt danh mục kêu gọi đầu tư, và hiện đã có một số doanh nghiệp quan tâm. Ban Quản lý đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực.

Theo Ban Quản lý, nhà đầu tư mới sẽ có quyền quyết định tiếp tục sử dụng hoặc tháo dỡ các cọc bê tông khi triển khai dự án.