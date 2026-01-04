Chứng khoán có thể vượt 2.000 điểm năm nay?

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán Vietcap, VN-Index trong năm nay có thể hướng tới mốc 2.033 điểm. Lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, khoảng 19% so với năm trước, là yếu tố thúc đẩy chỉ số lập đỉnh mới.

Công ty chứng khoán này cũng cho rằng VN-Index đang ở mức hấp dẫn. Với bối cảnh định giá hấp dẫn này cùng triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ của Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ quay trở lại thị trường.

Công ty Chứng khoán VNDirect dự báo tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường duy trì tích cực, VN-Index có thể đạt 2.099 điểm vào cuối năm nay, theo kịch bản cơ sở.

Báo cáo tin rằng 2026 là năm bước ngoặt của thị trường. Việc được FTSE chính thức nâng hạng vào tháng 9 cùng các thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng và những cải cách lớn sẽ đưa thị trường Việt Nam tiệm cận các thị trường phát triển trong khu vực.

Thị trường chứng khoán đầy triển vọng năm nay (Ảnh: Đăng Đức).

Công ty Chứng khoán SSI duy trì dự báo mục tiêu VN-Index năm nay ở mức 1.800 điểm trong kịch bản cơ sở, phản ánh dư địa tăng trưởng từ cả nền tảng cơ bản lẫn định giá. Trong bối cảnh định giá hấp dẫn, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và dòng vốn ngoại dần quay trở lại, đơn vị này cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để được định giá lại ở mức cao hơn.

Ở mức độ thận trọng hơn, Chứng khoán MB dự báo trong nửa đầu năm, VN-Index có thể hướng đến vùng 1.860 điểm. Nửa cuối năm, đơn vị này hạ kỳ vọng với luận điểm lãi suất thiết lập mặt bằng mới sẽ dần tác động đến thanh khoản của thị trường, bên cạnh đó dòng tiền sẽ phần nào dịch chuyển sang sản xuất kinh doanh.

VN-Index được dự báo sẽ đạt ở mức 1.670-1.750 điểm vào cuối năm, trên cơ sở kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở mức 16-17%.

Phần lớn báo cáo đều đánh giá động lực vĩ mô vẫn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán năm nay. Câu chuyện nâng hạng là động lực mới, kỳ vọng thu hút nguồn vốn thụ động lớn, chưa kể đến lượng vốn lớn hơn đáng kể từ các quỹ chủ động.

Đồng thời, nhiều biến chuyển tích cực đến từ khối nhà đầu tư trong nước hiện chiếm hơn 90% giá trị giao dịch, giúp bù đắp dòng tiền rút ròng của khối ngoại. Kế hoạch IPO sắp tới do các doanh nghiệp vốn hóa lớn dẫn dắt cho thấy sự tự tin trở lại của khối doanh nghiệp cũng như hứa hẹn gia tăng chiều sâu thị trường.

Tuy nhiên, Chứng khoán SSI cảnh báo rủi ro vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Dư nợ margin ở mức cao cùng với việc gia tăng sử dụng đòn bẩy từ nhà đầu tư cá nhân có thể khuếch đại biến động, đặc biệt nếu tâm lý thị trường thay đổi đột ngột.

Đà tăng của thị trường bất động sản, đặc biệt ở khía cạnh về giá, có thể chững lại sau giai đoạn phục hồi mạnh, làm phát sinh rủi ro lan tỏa sang chất lượng tín dụng. Trong khi đó, các xung đột thương mại toàn cầu và áp lực từ thuế quan vẫn là những yếu tố bất định từ môi trường kinh doanh bên ngoài.