Khu du lịch biển Thiên Cầm tan hoang, nhiều nhà hàng đổ sập sau bão Bualoi

Sáng 29/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau một đêm bão Bualoi (bão số 10) quần thảo, khu du lịch biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) chịu thiệt hại nặng nề, nhiều công trình bị tàn phá.

Dọc các tuyến đường tại khu du lịch Thiên Cầm ngổn ngang với mái tôn nằm chắn la liệt, cây xanh, cột điện gãy đổ.

Nhà hàng hải sản phục vụ khách du lịch làm bằng khung thép đổ sập, mái tôn bị gió bão cuốn bay.

Nhiều chủ nhà hàng cho biết, sau ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), họ đã chi hàng chục triệu đồng để khắc phục, sửa chữa. Khi chưa kịp kinh doanh trở lại, người dân lại chịu thiệt hại nặng nề khi bão Bualoi ập tới.

Từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 cùng năm, tức là trong vòng khoảng một tháng, người dân Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu thiên tai.

Đến sáng 29/9, khu vực ven biển Hà Tĩnh có gió cấp 4-5, mưa nhẹ hạt, biển động mạnh. Chính quyền và các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.