Mitsubishi “nhá hàng” một mẫu SUV mới, có thể là Pajero thế hệ kế tiếp

Mitsubishi và bộ phận hiệu năng cao Ralliart đã chạm vào ký ức của người hâm mộ rally bằng một đoạn quảng cáo mới, gợi lại hình ảnh hào hùng của thương hiệu trong quá khứ khá xa. Sau những thước phim mang tính di sản, một chiếc SUV mờ ảo đã xuất hiện ở những cảnh cuối, thu hút sự chú ý, dường như báo hiệu sự trở lại của Pajero trong một hình hài hoàn toàn mới.

Chiếc SUV có dáng vuông vức, đèn LED và các đường nét dập nổi cơ bắp (Ảnh chụp màn hình).

Đoạn quảng cáo mang tên “I Love Adventurous People” (Tôi thích người ưa phiêu lưu mạo hiểm) đan xen những hình ảnh đầy tự hào của Mitsubishi tại Giải vô địch đua xe rally thế giới (WRC) và giải đua khắc nghiệt Dakar Rally.

Trong phần thuyết minh, người dẫn chuyện nhắc đến một giai đoạn được gọi là “khoảng tối” của Mitsubishi - chỉ quãng thời gian thương hiệu để mất động lực. Sau đó, một chiếc Triton phiên bản đua rally vượt qua địa hình hiểm trở, trên nền nhạc Layla của Eric Clapton. Chiếc bán tải này đã giành chiến thắng tại giải Asia Cross Country Rally 2025, mang trên mình bộ tem đua đầy đủ của Team Ralliart.

Đến cuối video, chiếc Pajero từng vô địch Dakar xuất hiện băng qua sa mạc, rồi tới hình ảnh một mẫu SUV mới đang chạy trên đường nhựa. Mẫu xe này có ngoại hình rất giống các nguyên mẫu thử nghiệm từng bị bắt gặp vào giữa năm 2025, dù lớp ngụy trang đã được giản lược.

Mitsubishi “nhá hàng” một mẫu SUV mới, có thể là Pajero thế hệ mới (Video: Mitsubishi).

Mẫu SUV mới sở hữu dáng vẻ vuông vức, thẳng đứng đặc trưng của xe off-road. Tỷ lệ thân xe gợi nhớ đến các mẫu SUV khung rời (body-on-frame) cổ điển, với nắp ca-pô dập nổi, vòm bánh xe vuông vức, các dải LED đặt dọc trên cản trước và cột C dày dặn.

Việc mẫu SUV này xuất hiện trong video quảng cáo ngay sau chiếc Pajero càng củng cố tin đồn về sự trở lại của dòng xe huyền thoại. Từng được bán dưới tên Montero hoặc Shogun tại nhiều thị trường, mẫu Pajero duy trì sản xuất từ 1981 đến 2021 qua bốn thế hệ. Trong lĩnh vực đua xe, Pajero sở hữu thành tích đáng nể, với 12 chiến thắng chung cuộc tại Dakar Rally, trong đó có chuỗi 7 lần vô địch liên tiếp từ năm 2001 đến năm 2007.

Tên gọi Pajero cũng từng được sử dụng cho ba thế hệ Pajero Sport phát triển dựa trên nền tảng Triton, sản xuất từ năm 1996 đến nay. Mẫu xe này cũng được xem là ứng viên sáng giá cho một cuộc nâng cấp lớn, vì thế hệ hiện tại đã được có mặt trên thị trường từ năm 2015, với các đợt nâng cấp (facelift) vào năm 2019 và năm 2024.

Pajero thế hệ thứ tư đã chính thức dừng sản xuất vào năm 2021 mà không có mẫu nào kế nhiệm.

Nguyên mẫu SUV mới của Mitsubishi dán kín nguỵ trang trên đường chạy thử (Ảnh: Baldauf).

Hiện tại, Mitsubishi vẫn chưa xác nhận chính xác mẫu xe nào sẽ xuất hiện tại Tokyo Auto Salon sắp tới. Tuy nhiên, với việc sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9/1 đến 11/1, không loại trừ khả năng thông tin chi tiết hơn, thậm chí một mẫu concept, sẽ được công bố trong vài ngày tới.