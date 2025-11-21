Bà cụ 74 tuổi kể chuyện hai lần dỡ mái ngói kêu cứu trong đêm lũ dữ

Hai lần dỡ ngói kêu cứu trong đêm

Chiều 19/11, bà Trần Thị Trái (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng con trai ăn cơm sớm hơn thường lệ. Nhìn ra cửa, bà thấy con hẻm nhỏ trước nhà đã ngập nước, mưa tuôn xối xả.

Bà Trái tính ăn cơm xong sẽ phụ con kê đồ đạc lên cao để phòng lụt tràn vào. Thế nhưng bữa cơm vừa dứt, nước lũ đã tràn vào trong nhà.

Bà Trái vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại cảnh leo lên mái nhà kêu cứu trong đêm lũ lớn (Ảnh: Quốc Triều).

“Nước lên nhanh lắm, cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh như đêm qua”, bà lão nói rồi thở dốc.

Căn nhà cuối hẻm nhỏ của bà Trái đón dòng nước lũ cuồn cuộn. Chỉ vài giờ sau, trong nhà ngập sâu hơn 1,5m. Nước mênh mông cắt đứt đường di dời của gia đình bà.

Anh Hùng, con trai bà Trái, hoảng hốt bỏ mặc đồ đạc ngập nước để cứu mẹ. Trong nhà có một căn gác tạm nằm sát mái, chỉ đủ không gian để một người ngồi. Bà Trái được con đưa lên gác.

Con trai bà Trái dỡ mái ngói để nhô đầu lên kêu cứu (Ảnh: Quốc Triều).

“Nó dỡ ngói rồi chui đầu ra ngoài kêu cứu. Lúc đầu dỡ ngói dưới thấp nhưng đến nửa đêm chỗ đó cũng ngập, nó phải dỡ ngói trên phần đỉnh nóc nhà. Cứ thế hai mẹ con thay nhau nhô đầu ra ngoài kêu cứu”, bà Trái nhớ lại.

Đêm tối mịt, tiếng kêu thất thanh của mẹ con bà Trái lẫn vào tiếng dòng lũ cuồn cuộn bên dưới. Không chỉ mẹ con bà, khắp con hẻm nhỏ nhiều người cũng đang kêu cứu.

Nửa đêm, nước ngập đến sát mái nhà, mưa xối thẳng qua lỗ thủng xuống nơi mẹ con bà đang trú ngụ. Bà lão 74 tuổi run lên bần bật vì lạnh.

“Tôi thức trắng đêm, phần vì lạnh, phần vì sợ. Nhà cũ lắm rồi, tôi sợ nó sập mà may sao vẫn trụ được đến sáng”, bà lão nói.

Chiều 20/11, nhiều khu vực ở phường Quy Nhơn Bắc còn ngập sâu hơn 1m (Ảnh: Quốc Triều).

Rạng sáng 20/11, bà Trái nghe có tiếng kêu. Bà vội vã thò đầu qua mái nhà. Phía xa, một chiếc thuyền cứu hộ đi đến, bà nhô cả người qua mái nhà kêu cứu. Khi đã an toàn ngồi trên thuyền cứu hộ đến nơi tạm trú, bà bật khóc.

Nỗi ám ảnh trong đêm mưa trên mái nhà

Trưa 20/11, nước lũ đã rút dần, bà Trái theo con trai lội nước về nhà. Căn nhà tan hoang, nhiều vật dụng hư hỏng hoàn toàn.

“Hôm trước bão giật tung mái ngói, bây giờ lũ ngập hết cả nhà. Con tôi cực khổ dành dụm mua sắm đồ đạc mà giờ chẳng còn gì”, bà Trái nói rồi tựa vào khung cửa.

Cách đó không xa, anh Trần Ngọc Hưng đứng dưới dòng nước ăn vội hộp bún vừa nhận được. Người đàn ông 44 tuổi tỏ ra mệt mỏi sau một đêm thức trắng trên mái nhà.

Bữa ăn tối vội vã của anh Hưng (Ảnh: Quốc Triều).

“Cứ tưởng năm 2009 là cơn lũ lịch sử, ai ngờ năm nay còn khủng khiếp hơn”, anh Hưng chia sẻ.

Theo người đàn ông này, năm 2009, lũ tràn về khiến căn nhà của gia đình anh ngập sâu. Nhưng năm đó, nước chỉ ngập khoảng 1m. Lần này, nước ngập đến mái nhà.

Đồ đạc trong nhà được kê cao đến đâu, nước dâng lên đến đó. Nước lên quá nhanh khiến vợ chồng anh hoảng loạn.

“Nước lên nhanh quá khiến tôi hoảng, sợ xảy ra chuyện không may với 3 đứa con. Hết cách tôi đành đưa vợ con lên mái nhà. Đến sáng hôm sau chúng tôi mới được cứu”, anh Hưng nói.

Một căn nhà được người dân gỡ ngói để kêu cứu trong đêm lũ lớn (Ảnh: Quốc Triều).

Lũ rút, anh Hưng vội vã trở về nhà. Riêng vợ và 3 con nhỏ vẫn ở lại nơi tạm trú. Anh bảo phải đợi đến khi nào hết mưa, lúc đó mới đưa họ trở về.

“Đêm tối, mưa xối xả, mọi người leo lên mái nhà kêu cứu khắp nơi. Nghĩ lại cái cảnh đó thực sự ám ảnh. Tôi sợ nên chưa dám đưa vợ con về”, anh Hưng chia sẻ.