Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: "Không để công nhân cô đơn trên công trường"

Ngày 5/1, Đảng ủy, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành với những kết quả tăng trưởng khả quan.

Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm qua ước đạt 8%; GRDP bình quân đầu người khoảng 80 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.580 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Một số ngành mũi nhọn của tỉnh đều tăng như: Thủy sản đạt hơn 1,2 triệu tấn (tăng 5,6%), du lịch khoảng 8,1 triệu lượt khách (tăng 11,8%) với doanh thu hơn 8.580 tỷ đồng (tăng 16,8%);…

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Trong năm 2026, mục tiêu của tỉnh Cà Mau phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10%; GRDP bình quân đầu người khoảng 91 triệu đồng; tổng thu ngân sách hơn 11.400 tỷ đồng.

Năm 2026 được dự báo có những thách thức đặt ra cho địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên từng lĩnh vực của mình cần xác định rõ điều kiện mới, tăng trưởng mới là gì?.

"Tăng trưởng từng lĩnh vực sẽ đóng góp cho tăng trưởng chung của tỉnh, do đó cần có dự báo chính xác, kịch bản ngay từ đầu năm", ông Hải lưu ý và nêu rõ một trong những vấn đề tập trung là giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh có các công trình trọng điểm quốc gia đang xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu với tinh thần là địa phương phải chủ động phối hợp hỗ trợ đơn vị thi công. Ông mong muốn, mỗi tháng cần có đoàn đến thăm, động viên, "không để công nhân cô đơn trên công trường", cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn nếu có phát sinh.

Cùng với đó có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án, công trình; có phương án kết nối với các dự án này để khai thác hiệu quả đường cao tốc, sân bay,…

Khu vực Đất Mũi (Cà Mau) đang triển khai các dự án quan trọng, gồm tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông từ Đất Mũi ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng. Các dự án này được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện, khởi công ngày 19/8. Dự kiến dự án đường cao tốc hoàn thành trước ngày 31/12/2028 và tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, cảng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.

Dự án đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang được xây dựng (Ảnh: CTV).

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý đến việc thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước, công tác Đảng, doanh nghiệp và người dân; các đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa chăm lo đời sống người dân; có các chương trình như sữa học đường, nha học đường dành cho thế hệ trẻ; ngành y tế làm sao đảm bảo nguồn nhân lực để phục vụ cho bệnh viện 1.200 giường đưa vào sử dụng thời gian tới.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau tin tưởng rằng, các cán bộ đều được rèn luyện, có sự tín nhiệm của cấp trên, việc chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình sẽ góp phần thành công vào nhiệm vụ chung của tỉnh, mục tiêu tất cả vì người dân.