Chàng trai bán cơm bụi kể giây phút sinh tử cứu bà cụ mắc kẹt trong lũ dữ

Sau 3 ngày bị dòng lũ lịch sử nhấn chìm ngôi nhà cấp bốn, anh Nguyễn Xuân Hà (SN 1987, đường Hùng Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), trở về ngôi nhà đã bị lũ cuốn tan hoang.

Đêm dài đằng đẵng, nghe tiếng kêu cứu mà bất lực

Khuôn mặt chàng trai có nước da ngăm đen vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Hà kể tối 6/10, thấy trời mưa to, nước từ đê sông Cầu tràn về trung tâm, vợ chồng anh vác đồ sang gửi tại trụ sở VKSND Khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên, cách nhà khoảng 10m.

Anh Hà thất thần khi toàn bộ tài sản bán hàng của gia đình bị hỏng gần hết, trở thành phế thải (Ảnh: Hồng Ngân).

Sau đó, anh không thể bơi quay trở lại nhà mình được nữa. Nước từ trên đê sông Cầu cuồn cuộn đổ về, biến con đường Hùng Vương như một dòng sông chảy xiết, như muốn cuốn phăng đi tất cả. Toàn bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị cắt điện.

Giữa đêm tối mịt mùng, anh Hà nghe rõ tiếng kêu cứu của bà Nguyên, người hàng xóm gần 70 tuổi. Mấy lần anh định bơi sang tìm cách cứu bà Nguyên nhưng đành bất lực trước dòng lũ dữ.

Anh Hà lấy máy điện thoại gọi lực lượng cứu hộ, nhưng không có sóng điện thoại. Cả đêm hôm đó anh không ngủ được, anh rút điện thoại gọi cứu hộ liên tục nhưng bất thành.

Clip giây phút 2 chàng trai cứu bà cụ mắc kẹt trong nhà tại Thái Nguyên, giữa mênh mông biển nước (Video: Nhân vật cung cấp).

Một đêm dài đằng đẵng, bao trùm lên tâm trí anh Hà sự bất lực đến cùng cực trước cơn thịnh nộ của dòng lũ dữ. Anh không thể làm gì khác với chiếc điện thoại trong tay mà không có sóng. Anh mong chờ đoàn cứu hộ cho tới sáng.

"Nếu không cứu được bà, chắc em cả đời day dứt"

Sáng 7/10, có chiếc xuồng máy đi qua, anh gọi nhưng dường như họ không nghe thấy tiếng kêu cứu. Một lần nữa anh lại bất lực chờ đợi đội cứu hộ khác. Với anh Hà, lúc này mỗi một thời khắc trôi qua thật nặng nề, kèm theo cả sự bất lực.

Khoảng 10h, anh nhìn thấy 2 thanh niên đi chiếc thuyền SUP, anh gọi to vào cứu bà già. Chiếc thuyền SUP bắt được tín hiệu cầu cứu, nhưng lúc này anh lại không dám chắc bà Nguyên còn sống hay không.

Anh gọi to: “Bà Nguyên ơi, bà còn sống không?”. “Hà ơi, cứu bà với con ơi!”, giọng bà Nguyên yếu ớt đáp lại.

Nhờ có cột đèn chiếu sáng mà anh Hà và thanh niên lái thuyền SUP leo lên được mái nhà giải cứu bà Nguyên thoát khỏi lưỡi hái tử thần (Ảnh: Hồng Ngân)

Anh Hà cùng 2 thanh niên bơi thuyền SUP áp sát, chèo theo cột đèn chiếu sáng lên mái nhà. Anh gõ vào từng tấm lợp để xác định vị trí bà Nguyên rồi nghe tiếng bà hồi đáp: “Hà ơi, bà ở góc này, ông mất rồi con ơi!".

"Nghe bà nói vậy, lòng em đau thắt lại, không sao diễn tả nổi. Hôm ấy nếu không cứu được bà, cả đời em sẽ day dứt", nam thanh niên chia sẻ..

Khi xác định được vị trí của bà Nguyên, anh cùng một thành viên khác bật tấm lợp ra, thấy 2 tay bà Nguyên bám vào xà nhà, nước ngập tới cổ. Lúc này, anh Hà và thanh niên đi cùng kéo bà Nguyên lên nhưng không được, sợ làm bà gãy tay.

Anh Hà chui vào trong nhà, lấy hơi lặn sâu xuống để chân bà Nguyên giẫm lên đôi vai, anh dồn lực cố hết sức đẩy ngược bà Nguyên lên trên, cùng với sự trợ giúp của thanh niên kéo ngược bà Nguyên lên mái nhà… Cuộc giải cứu nghẹt thở sau chừng 5-10 phút, giữa xung quanh mênh mông biển nước.

Khi kéo được bà lên mái nhà, người bà trắng bệch, thể trạng yếu vì ngâm nước nhiều giờ.

Sau đó, anh Hà và 2 thanh niên đi thuyền SUP đưa bà sang trụ sở VKSND Khu vực 1 tỉnh Thái Nguyên. Tinh thần bà Nguyên khá hoảng loạn.

Cùng với sự trợ giúp của anh Lê Đức Thành, cán bộ VKSND Khu vực 1,tỉnh Thái Nguyên và một số người, bà Nguyên được hỗ trợ quần áo, nơi ăn chốn nghỉ.

Trở về nhà, vợ chồng anh Hà dọn dẹp lại cửa hàng (Ảnh: Hồng Ngân).

Anh Hà cho biết thêm, mọi người liên hệ để thông báo tình hình với con trai bà Nguyên nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được.

Chờ bà ổn định tinh thần, anh và mọi người nhờ thuyền cứu hộ chở bà về nhà con trai cách đó vài cây số. Nhà con trai bà Nguyên cũng ngập hết tầng 1, nước lũ ở khu vực đó còn chảy xiết hơn các chỗ khác, không thể tiếp cận được, thuyền cứu hộ đành phải quay lại.

Sáng 10/10, khi nước rút cạn, mọi người thông báo cho lực lượng Công an và gia đình đến để đưa chồng bà Nguyên về lo hậu sự.

Ngôi nhà của bà Nguyên và cửa hàng vợ chồng anh Hà thuê tan hoang sau bão lũ (Ảnh: Hồng Ngân).

Theo lời kể của anh Hà, anh từng đi bộ đội và cũng thường xuyên bơi lội. 3 năm trước, vợ chồng anh từ huyện Thanh Oai (cũ), nay là xã Bình Minh, TP Hà Nội, lên Thái Nguyên thuê nhà của gia đình bà Nguyên để bán cơm bụi, cà phê.

Ngôi nhà cấp bốn nằm giữa ngã 3 đường Hùng Vương, được gia đình bà Nguyên ngăn làm 2 phòng, cho vợ chồng anh Hà thuê lại một phòng để bán hàng.