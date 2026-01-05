Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Ô tô lật ngửa sau tai nạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt ở TPHCM

Hoàng Hướng
(Dân trí) - Sau va chạm với xe tải, ô tô 5 chỗ lật ngửa trên đại lộ Võ Văn Kiệt (TPHCM). Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến dòng phương tiện ùn ứ kéo dài.

Chiều 5/1, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt. 

Ô tô 5 chỗ lật ngửa sau va chạm với xe tải trên đại lộ Võ Văn Kiệt (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 16h cùng ngày, tài xế lái xe tải chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ hầm Thủ Thiêm đi cầu Lò Gốm. Khi đến gần giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu, phương tiện này bất ngờ lao qua dải phân cách rồi tông vào ô tô 5 chỗ đang chạy ở chiều ngược lại. 

Cú tông mạnh khiến ô tô 5 chỗ lật ngửa, phần đầu vỡ nát, tài xế bị thương nhẹ được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. 

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, xử lý sự cố. Phương tiện gặp nạn được di dời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Ảnh hưởng vụ tai nạn khiến dòng phương tiện ùn ứ kéo dài (Ảnh: Người dân cung cấp).