Tổng thống Ukraine bất ngờ thay lãnh đạo Cơ quan An ninh

Người đứng đầu SBU của Ukraine, ông Vasyl Maliuk (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố của Tổng thống Zelensky, cùng với việc thay thế Tướng Vasyl Maliuk, ông cũng sẽ bổ nhiệm Chánh văn phòng tổng thống mới.

SBU vốn là cơ quan tình báo nội địa, nhiệm vụ chủ lực là phản gián và chống tham nhũng. Tướng Maliuk được bổ nhiệm làm người đứng đầu SBU vào tháng 2/2023, sau khi đã giữ chức quyền giám đốc trong nhiều tháng trước đó.

Trong nhiệm kỳ của Tướng Maliuk, cơ quan này đã thực hiện một số chiến dịch nổi bật, bao gồm một cuộc tấn công bằng UAV tập kích loạt sân bay chiến lược Nga ở cách Ukraine hàng nghìn km.

SBU cho biết, Tướng Maliuk cũng giám sát một cuộc tấn công vào tàu ngầm Nga và 3 cuộc tấn công vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea, một nút giao thông hậu cần quan trọng đối với Moscow.

Tướng Maliuk được các chuyên gia quân sự đánh giá cao vì đã cải thiện hiệu quả hoạt động của SBU, sau khi người tiền nhiệm Ivan Bakanov bị Tổng thống Zelensky cách chức vào tháng 7/2022.

Phát biểu trên mạng X, Tổng thống Zelensky tuyên bố yêu cầu Tướng Maliuk tập trung hơn vào các hoạt động chiến đấu, đồng thời nói thêm: "Cần phải có nhiều hoạt động bất đối xứng hơn của Ukraine chống lại Nga và đạt được nhiều kết quả vững chắc hơn trong việc loại bỏ đối thủ".

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố Giám đốc tình báo quân sự Kyrylo Budanov sẽ trở thành Chánh văn phòng mới của ông. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng quốc phòng và năng lượng mới.

Tướng Malyuk, 42 tuổi, từng là quân nhân và tham chiến ở vùng Donbass từ năm 2014. Ông theo nghiệp an ninh với điểm khởi đầu là bộ phận chống tham nhũng trong ngành quốc phòng.

Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức, rồi trở thành Cục trưởng không lâu sau đó. Vai trò này giúp ông xây dựng nền móng cho mạng lưới ngầm có thể hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Tháng 7/2022, Tổng thống Zelensky bất ngờ sa thải Giám đốc SBU Ivan Bakanov, người bạn thân từ thời thơ ấu, để bổ nhiệm ông Malyuk, khi đó mới đảm nhận vị trí Bộ trưởng Nội vụ Ukraine.