Khỉ đuôi lợn từ rừng xuống khu dân cư tấn công người phụ nữ

Tối 5/1, đại diện Hạt Kiểm lâm Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư, tấn công một người dân.

Theo Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, khoảng 7h45 ngày 4/1, một con khỉ từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư tại thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Sau đó con khỉ này vào vườn nhà ông Phạm Bá Diện để hái hoa quả, đồng thời cắn chết một con gà nuôi và ăn 10 quả trứng gà.

Con khỉ đuôi lợn xuất hiện tại khu dân cư ở xã Hồi Xuân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tiếp đó, khoảng 7h ngày 5/1, con khỉ tiếp tục từ rừng xuống nhà ông Hoàng Đình Giang (thôn Khằm, nhà gần bìa rừng) tấn công bà Phạm Thị Chiến (SN 1958, vợ ông Giang), khiến bà bị thương ở cánh tay, phải nhập viện khâu 15 mũi.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định con khỉ này là khỉ đuôi lợn. Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã cử 2 kiểm lâm viên túc trực tại khu dân cư, phối hợp với thôn, xã theo dõi, kịp thời phát hiện và xua đuổi con khỉ về rừng.

Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca nemestrina. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB, bị hạn chế khai thác, nuôi nhốt và buôn bán.