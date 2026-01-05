Phản ứng của Colombia khi Tổng thống Trump cảnh báo hành động quân sự

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (Ảnh: Reuters).

“Hãy ngừng vu khống tôi, ông Trump. Đó không phải là cách để đe dọa một tổng thống Mỹ Latinh, người đã trở thành lãnh đạo sau cuộc đấu tranh vũ trang và chiến đấu vì hòa bình của người dân Colombia”, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên mạng xã hội X hôm 5/1.

Ông Petro tái khẳng định thẩm quyền hiến định của mình, bảo vệ chính sách chống ma túy của chính phủ và cảnh báo về sự can thiệp từ bên ngoài vào chủ quyền của Colombia.

Ông Petro nêu bật chiến lược chống ma túy của chính quyền do ông lãnh đạo, khi tiến hành vụ thu giữ cocaine lớn nhất trong lịch sử, ngăn chặn việc mở rộng diện tích trồng cây để sản xuất cocaine, và triển khai chương trình thay thế cây trồng tự nguyện trên 30.000 hecta. Ông Petro mô tả đây là ưu tiên chính sách hàng đầu dưới sự lãnh đạo trực tiếp của mình.

Ông Petro nói rằng lực lượng an ninh Colombia đã giành lại quyền kiểm soát vùng Plateado ở tỉnh Cauca - khu vực ông gọi là “Phố Wall của cocaine” - và tiến hành các chiến dịch quân sự tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, dẫn đến việc bắt giữ các thủ lĩnh cấp cao của các nhóm vũ trang liên quan đến buôn bán ma túy.

Tuyên bố của Tổng thống Petro được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Colombia có liên quan đến hoạt động “sản xuất cocaine” và bán sang Mỹ. Ông Trump cũng dọa hành động quân sự với Colombia.

Khi được phóng viên hỏi liệu những bình luận đó có đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ mở một chiến dịch quân sự ở Colombia trong tương lai hay không, ông Trump trả lời: "Nghe có vẻ hay đấy”.

Sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela ngày 3/1, Tổng thống Colombia cho biết đang theo dõi sát tình hình ở Venezuela với mối quan ngại sâu sắc.

“Chính phủ Colombia bác bỏ bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho người dân Venezuela”, ông Petro nhấn mạnh.

Sau cuộc đột kích của Mỹ, Colombia đã điều binh lính, phương tiện quân sự đến khu vực biên giới giáp Venezuela nhằm đề phòng làn sóng tị nạn. Colombia cũng tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực dọc biên giới Venezuela, nếu Mỹ tiến hành thêm hành động quân sự và gây ra nguy cơ mất an ninh hoặc làn sóng tị nạn.

Mỹ hồi tháng 10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Petro, cáo buộc ông từ chối ngăn chặn dòng chảy cocaine sang Mỹ. Động thái này đánh dấu một mức thấp mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Mỹ cáo buộc Colombia đã để các băng đảng ma túy hoạt động và không chấm dứt hoạt động này. Tuy nhiên, Tổng thống Petro phản bác rằng ông đã đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy suốt hàng chục năm qua.