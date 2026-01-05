Đà Nẵng cấm dùng công quỹ làm quà biếu, chúc Tết lãnh đạo

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ yêu cầu các cấp, ngành tổ chức Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bảo đảm kỷ cương, phòng chống lãng phí, tiêu cực.

Thành ủy Đà Nẵng nghiêm cấm sử dụng công quỹ để biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong dịp Tết.

Linh vật ngựa trang trí tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cán bộ, đảng viên được yêu cầu không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ súy mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Thành phố cũng xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà Tết đối với cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách… trong dịp Tết.

Chỉ thị giao Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản cụ thể hóa việc tổ chức Tết, trong đó quyết định tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Các cấp, ngành phải hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở và các công trình thiết yếu bị hư hại do thiên tai, bão lũ trước ngày 15/1.

Thành phố cũng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết; bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy hành chính, trở lại làm việc bình thường ngay sau kỳ nghỉ.