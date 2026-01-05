Truy tìm nam thanh niên lái xe máy đi ngược chiều cầu Nhật Tân

Chiều 5/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh một lái xe máy có hành vi đi ngược chiều tại làn 90km/h trên cầu Nhật Tân.

Hình ảnh nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều cầu Nhật Tân (Ảnh: Cắt từ clip).

"Ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ lên hiện trường để làm rõ vụ việc, tuy nhiên lái xe máy trong sự việc nêu trên đã rời khỏi hiện trường. Đơn vị sẽ kiểm tra dữ liệu biển số xe vi phạm nêu trên để có căn cứ xử lý", vị chỉ huy nói.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 36BD-038.xx có hành vi đi ngược chiều tại làn đường 90km/h trên cầu Nhật Tân. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 14h ngày 5/1.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi coi thường luật lệ giao thông của lái xe máy nêu trên.

"Không hiểu tại sao cậu ta lại có thể bất chấp, gây nguy hiểm cho chính bản thân và người khác như vậy được. Lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm", một người bình luận dưới bài đăng trên mạng xã hội.