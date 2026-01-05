Hà Nội báo cáo về 3 dự án giao thông được triển khai theo lệnh khẩn cấp

UBND TP Hà Nội vừa báo cáo HĐND thành phố việc thực hiện 3 dự án theo lệnh khẩn cấp để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông phục vụ sự kiện quan trọng quốc gia.

Dự án thứ nhất là công trình cải tạo, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Thái Học). Kinh phí thực hiện dự án khoảng 12 tỷ đồng và đã hoàn thành.

Dự án thứ 2 là công trình cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi với tổng kinh phí khoảng 19,5 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Vành đai 2,5 chưa được khép kín (Ảnh: CTV).

Dự án thứ 3 là đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Mục đích dự án là hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến đường nói riêng và của toàn thành phố nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô trong công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Địa điểm xây dựng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân. Thời gian thực hiện trong năm 2026 với kinh phí hơn 8.400 tỷ đồng.

Với dự án này, Hà Nội cho biết các địa phương đang thực hiện các thủ tục liên quan. Đồng thời, chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án, công trình theo lệnh khẩn cấp để hoàn thành dự án đúng tiến độ.