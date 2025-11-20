Những ánh mắt hoảng loạn trong dòng lũ vây vùng Phú Yên

Chiều 20/11, nước lũ vẫn duy trì ở mức cao tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), khiến nhiều khu vực ngập sâu, chia cắt. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Nhiều thuyền, ghe và ca nô đã được huy động liên tục để tiếp cận các khu vực ngập sâu, đưa hàng trăm người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Không ít trường hợp người dân được cứu hộ trong tình trạng kiệt sức.

Người dân vùng lũ Phú Yên chèo thuyền trên đường, bỏ nhà đi tránh lũ (Video: Cao Bách).

Hàng trăm người dân xếp hàng chờ được cứu hộ, nhiều người kiệt sức.

Tình hình ngập lụt tại phường Phú Yên đặc biệt nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị nước nhấn chìm đến tận mái.

Thuyền thúng của người dân được trưng dụng hỗ trợ cứu hộ. Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng và hoang mang trước tình hình lũ lụt.

Chị Hoa chia sẻ: “Cả đêm qua không ngủ, ruột gan lộn lên vì cả nhà tôi vẫn còn ở trong đó. Cũng không có cách nào để liên lạc được do sóng điện thoại rất chập chờn”.

Ông Hồ Ngọc Dũng (72 tuổi) cho biết: “Cả đời ở đây chưa thấy trận lũ nào khủng khiếp đến vậy. Cũng may có cứu hộ đưa ra khỏi đây”.

Đối với những căn nhà cao tầng còn trụ vững, lực lượng cứu hộ đã tiếp tế nhu yếu phẩm và mì gói để người dân cầm cự trong lúc chờ nước rút.

Người già và trẻ nhỏ di chuyển qua mái tôn nhà hàng xóm.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20/11 để ứng phó và hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía Đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị như xe ô tô, ca nô, xuồng máy, máy bơm, máy phát điện, phao bè cứu sinh, áo phao… để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề và chia cắt giao thông.

Ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ lần đầu chạy lũ.

Người dân di dời trâu bò lên khu vực cao ráo.

Biển báo giao thông cao hơn 2m cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.