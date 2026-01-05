SUV Trung Quốc cùng cỡ CX-5 giảm giá gần 200 triệu, rẻ ngang xe hạng A

Giới tư vấn bán hàng đang chào khách mua MG HS với ưu đãi lớn. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một đại lý tại khu vực miền Nam cho biết bản tiêu chuẩn của HS (DEL) đang được giảm 170 triệu, hạ từ 699 triệu xuống 529 triệu đồng; biến thể cao cấp (LUX) có giá 570 triệu, giảm 179 triệu đồng.

Trong khi đó, giá xe tại khu vực miền Bắc có thể cao hơn. Một cơ sở tại Hà Nội chỉ giảm 159 triệu đồng cho bản HS DEL, hạ còn 540 triệu đồng, trong khi phiên bản LUX có giá bán thực tế dao động 579-585 triệu đồng. Toàn bộ những xe này đều có đời sản xuất 2024 (VIN 2024).

MG HS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Đại lý MG).

MG HS thường xuyên có ưu đãi tại đại lý nhưng hiếm khi được giảm tới gần 200 triệu đồng. Nguyên nhân là do những xe này có VIN 2024 dù đã bước sang năm 2026; đây cũng là yếu tố người dùng cần cân nhắc, do tính thanh khoản của xe VIN 2024 sẽ không bằng VIN 2025.

Dù vậy, với những khách hàng có điều kiện tài chính hạn hẹp nhưng đặt cao tiêu chí không gian, những chiếc MG HS VIN 2024 này có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Giá bán thực tế của HS tiêu chuẩn đang rẻ ngang một số mẫu SUV hạng A trên thị trường, như Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Nội thất của MG HS (Ảnh: Đại lý MG).

Ngoài MG HS, một số mẫu C-SUV khác cũng có ưu đãi trong tháng đầu năm 2026. Đơn cử mẫu Mazda CX-5 bản tiêu chuẩn tiếp tục được nhà sản xuất giảm 40 triệu đồng xuống còn 709 triệu đồng, nhưng tại đại lý, giá bán thực tế có thể được giảm sâu hơn.

Khuyến mại trên của Mazda CX-5 đã được duy trì trong nhiều tháng, và cũng là một trong những yếu tố đóng góp vào thành công của mẫu xe này. Các hãng xe chưa công bố kết quả bán hàng tháng 12/2025, nhưng CX-5 đang có cơ hội lớn trở thành mẫu C-SUV “hút” khách nhất năm, với lũy kế doanh số sau 11 tháng đạt 14.666 chiếc.

MG HS không được hãng xe Trung Quốc công bố kết quả kinh doanh hàng tháng, nhưng theo chia sẻ của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, mẫu xe này không có sự hiện diện trên đường phố nhiều như CX-5.