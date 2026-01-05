Bắt xe chở 300 bình “khí cười” không giấy tờ ở Quảng Ninh

Ngày 5/1, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn “khí cười” N2O.

Đối tượng Hoàng Văn Bình (giữa) cùng tang vật bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ (Ảnh: Đ.X.).

Khoảng 1h11 cùng ngày, tại khu vực thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 14B-039.58 do Hoàng Văn Bình (SN 1991, trú xã Đông Ngũ) điều khiển.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 75 bao tải chứa 300 bình kim loại hình trụ màu đen, trên vỏ in dòng chữ “2000G” và “DO NOT REFILL”. Người điều khiển không xuất trình được giấy tờ liên quan số hàng.

Bước đầu, Hoàng Văn Bình khai nhận các bình khí trên đều chứa “khí cười” N2O, được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển đến khu vực nút giao đường lên cao tốc Đầm Hà với tiền công 3 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.