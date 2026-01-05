Hàn - Trung hội nghị thượng đỉnh, nhất trí khôi phục quan hệ

Tổng thống Lee Jae-myung và Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ ký kết các bản ghi nhớ ở Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 5/1 (Ảnh: Yonhap).

Vào ngày 5/1, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

"Hội nghị thượng đỉnh này sẽ là một cơ hội quan trọng để biến 2026 thành năm đầu tiên của sự phục hồi quan hệ hai nước", Tổng thống Lee nói và bày tỏ, "tôi tin rằng những nỗ lực phát triển hợp tác chiến lược và quan hệ đối tác giữa hai nước thành một xu hướng không thể đảo ngược của thời đại sẽ tiếp tục trong thời gian tới".

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cam kết sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình xây dựng một nền tảng chính trị tốt đẹp dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, hướng tới tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Tổng thống Lee Jae-myung còn cho biết, Hàn Quốc và Trung Quốc cần mở rộng hợp tác kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cũng có thể hợp tác trong các mặt hàng tiêu dùng như đồ gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm và nội dung văn hóa như phim ảnh, âm nhạc, trò chơi và thể thao.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, “Trung Quốc và Hàn Quốc phải cùng nhau gìn giữ xu hướng hữu nghị, hợp tác và phải làm cho quan hệ hai nước phát triển dựa trên một quỹ đạo lành mạnh”. Đặc biệt, Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhấn mạnh “hai bên cần đứng về lẽ phải của lịch sử và phải có một sự lựa chọn chiến lược chính xác”.

Trên bàn hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập vấn đề Bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc mong muốn hai bên cùng nhau tìm kiếm những giải pháp khả thi, hướng tới hòa bình trong khu vực, đóng góp cho sự ổn định, thịnh vượng chung.

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa ông Lee Jae-myung và ông Tập Cận Bình chỉ trong vòng hai tháng, một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch với Seoul giữa lúc mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật Bản đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Sau hội đàm thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã tham dự lễ ký kết 14 biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, môi trường và các lĩnh vực khác, cùng một văn kiện cam kết trao trả cho Trung Quốc cặp tượng sư tử đá đời nhà Thanh mà Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Kansong (Hàn Quốc) đã mua vào năm 1933.

Chuyến thăm đến Trung Quốc lần này của Tổng thống Lee Jae-myung diễn ra trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực quản lý ổn định quan hệ với Bắc Kinh, đối tác then chốt trong các lĩnh vực thương mại, du lịch và các nỗ lực vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ.