Nhiều nơi chìm trong bóng đêm, những gương mặt thất thần bên ánh đèn le lói

Hai ngày trước, nước lũ dâng cao, nhiều vùng ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã bị cúp điện, cúp nước. Gia đình ông Lê Thiên Định cùng nhiều người thân trú nhờ vì nhà bị ngập lụt, ăn cơm trong ánh đèn cầy le lói.

Bà Nguyễn Thị Phong, 65 tuổi, trú tại xã Tuy Phước cho biết sáng 19/11, nước lũ ồ ạt đổ về, bà phải bỏ lại toàn bộ tài sản để tháo chạy khỏi căn nhà ngập sâu. Bà cùng nhiều người khác đang tá túc tại nhà ông Định, chờ nước rút mới quay về nhà (Ảnh: Trung Thi).

Ông Hùng, 61 tuổi, trú xã Tuy Phước, đang sửa lại chiếc đèn pin sạc nhờ ở nhà hàng xóm để chiên nồi thịt gà chuẩn bị bán xôi cho người đi đường vào sáng sớm mai.

“Nhà ngập, hư hỏng; điện cúp, nước cũng không có, vất vả vô cùng. Để có nước dùng, người dân phải lấy xô chậu ra hứng nước mưa”, ông Hùng cho hay (Ảnh: Trung Thi).

Bà Hương bán bún trước cổng ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) cũng buồn phiền vì điện và nước đã bị cúp suốt hai ngày nay (Ảnh: Trung Thi).

Đường sá tối mịt mù ở trước ga Diêu Trì (Ảnh: Trung Thi).

Người dân tổ 8, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, phải dùng xe máy để chiếu sáng nấu cơm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bà Trần Thị Nhung, trú tại tổ 8, phường Quy Nhơn Đông cho biết khi lũ về, ba bà cháu đã mắc kẹt suốt hai ngày trên lầu. Trong thời gian mắc kẹt, có lực lượng đến tiếp tế cơm nước. Hiện tại, nơi ở vẫn chưa có điện và bị cô lập nên gia đình chỉ biết sống nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Mưa lũ và mất điện, chị Nguyễn Ngọc Nga (37 tuổi, trú xã Tuy An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết chị đang cố gắng tiết kiệm pin điện thoại bằng mọi cách. Ban ngày, khi nước cạn bớt, chị liều mình di chuyển đến những nhà dân cao tầng, nơi có máy phát điện, để nhờ sạc điện thoại, nhằm liên lạc với người thân.

“Nhà bố mẹ tôi ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh bị mắc kẹt trong lũ từ tối 19/11 đến nay. Lực lượng cứu hộ đã đưa hai người thân của tôi đi sơ tán, còn mẹ và anh trai vẫn đang chờ. Tôi phải sạc điện thoại để gọi đến đường dây nóng và cầu cứu sự trợ giúp cho gia đình. Đây là trận lụt kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến”, chị Nga nói (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tại phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), chị Nữ cùng con cháu phải chia nhau gói mì tôm khô trong khu vực bị lũ chia cắt, nơi đã bị cúp điện và nước từ sáng nay.