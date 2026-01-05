Tìm thấy bé gái 6 tuổi lạc trong rừng giữa trời mưa rét

Ngày 5/1, Công an xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng tìm thấy bé gái 6 tuổi bị lạc trong rừng, giữa thời tiết mưa rét.

Trước đó, lúc 9h30 ngày 3/1, ông N.V.Đ. (SN 1992, trú tại thôn 1, xã Đăk Rve) cùng vợ và con gái Y.Q.C. (SN 2020) lên rẫy làm việc. Trong lúc gia đình làm rẫy không để ý nên C. tự chơi gần bìa rừng rồi bị lạc.

Lực lượng Công an xã Đăk Rve cùng người dân địa phương kịp thời tìm thấy bé gái giữa thời tiết lạnh (Ảnh: Công an xã Đăk Rve).

Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan công an giúp đỡ.

Nhận định thời tiết đang có mưa nhỏ, rét, địa hình đồi núi hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho bé gái nên Công an xã Đăk Rve đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp người dân tìm kiếm nạn nhân.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện C. ở trong rừng, cách vị trí bị lạc gần 1km.

Niềm vui của gia đình cùng lực lượng chức năng khi thấy bé gái (Ảnh: Công an xã Đăk Rve).

Thời điểm được tìm thấy, bé gái trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn do đói, lạnh. Các cán bộ, chiến sĩ công an đã kịp thời trấn an, chăm sóc và đưa cháu về với gia đình.

Sau sự việc, gia đình ông Đ. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã Đăk Rve cùng lực lượng chức năng vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong việc tổ chức tìm kiếm con gái bị lạc.