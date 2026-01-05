Khởi tố đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi

Tối 5/1, một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Tiến) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Nam tài xế bị tấn công là anh T.N.T. (27 tuổi, trú tại xã Krông Pắk).

Đối tượng Phạm Ngọc Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà.

Khi xe di chuyển đến đoạn qua buôn Kmrơng (xã Krông Pắk), do đường xấu, nhiều "ổ gà" khiến con nhỏ bị nôn ói, Khánh đã nhắc nhở tài xế T. đi chậm. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc nóng giận, Khánh dùng đũa tấn công tài xế T. khi người này đang điều khiển xe. Quá hoảng sợ, tài xế đã phải mở cửa xe bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

Toàn bộ vụ việc Khánh hành hung tài xế taxi được camera ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi tài xế T. mở cửa xe nhảy xuống, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển trên đường. Khánh lập tức từ phía sau lao lên ghế lái để kéo phanh cho phương tiện dừng lại. Tài xế T. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo về vụ việc.

Toàn bộ vụ việc được camera trên ô tô ghi lại và clip vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự hối hận.