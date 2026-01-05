Bắt Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà trong vụ học viên tử vong

Tối 5/1, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an tỉnh này đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm) tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh.

Các bị can gồm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Xuân Khải.

Trong số này, 6 bị can gồm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải bị tạm giam. Bốn bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Bị can Nguyễn Văn Hải là Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Nạn nhân được gia đình đưa đến trung tâm ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm và được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất đối với 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị đình chỉ hoạt động, 4 trung tâm khác bị tạm dừng hoạt động.