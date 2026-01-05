Phạt thiếu nữ chạy xe buông 2 tay ở TPHCM sau hơn 5 tháng vi phạm

Tối 5/1, Đội CSGT Bến Thành (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.L.M.A. (SN 2010, ngụ Đồng Nai) về hành vi buông cả hai tay khi lái xe máy.

Theo quy định, CSGT tịch thu xe SH biển số 60C1-XXX.XX do A. điều khiển. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện, với mức phạt 8-10 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện.

CSGT làm việc với thiếu nữ chạy xe SH buông cả hai tay trên cầu Ba Son (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái điều khiển xe SH, chở theo hai người khác lưu thông qua cầu Ba Son (TPHCM). Trong lúc di chuyển, người lái buông cả hai tay, dang rộng sang hai bên, gây mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào sáng 20/7/2025 tại cầu Ba Son, đồng thời mời người lái xe là N.L.M.A. về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, thiếu nữ đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Thiếu nữ chở theo hai người khác lưu thông trên cầu Ba Son rồi thực hiện hành vi buông cả hai tay (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài trường hợp trên, CSGT TPHCM đang tiếp tục xác minh, mời làm việc một nam thanh niên khác có hành vi tương tự khi điều khiển xe máy qua cầu Ba Son để xử lý theo quy định pháp luật.