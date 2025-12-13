15.000 nhân lực tăng tốc kịp đón chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang tập trung tối đa để đảm bảo thành công, an toàn cho chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào 19/12. Một dấu mốc đặc biệt quan trọng tại công trình thế kỷ của đất nước.

Tăng hơn 1.000 lao động

Cụ thể, ACV hiện huy động hơn 15.000 kỹ sư, công nhân (tăng hơn 1.000 người so với đầu tháng 11) và hơn 3.000 máy móc, thiết bị thi công "3 ca, 4 kíp", cả ngày lẫn đêm trên công trường sân bay Long Thành. Trong đó, ưu tiên tập trung hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách…

ACV huy động thêm 1.000 kỹ sư, công nhân, nâng tổng nhân sự trên công trường sân bay Long Thành lên hơn 15.000 người, nhằm kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên (Ảnh: Hữu Khoa).

Tại đường cất hạ cánh số 1, các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện khe rãnh thoát nước bề mặt, kháng trượt, trám khe co giãn, sơn vạch và tổng vệ sinh. Đêm 11/12, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 đã được vận hành thành công, hoạt động ổn định.

Việc vận hành thành công toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo góp phần đảm bảo các điều kiện để sân bay này sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh xuống đường băng số 1. Đây là hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Theo đó, hệ thống được lắp đặt dọc theo chiều dài 4km của đường cất hạ cánh và 1,8km khu vực thềm tiếp cận hai đầu đường cất hạ cánh (mỗi đầu dài 900m). Đóng điện trung thế khu bay cấp nguồn cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác (ILS/DME) và hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS).

Tại nhà ga hành khách, trái tim của sân bay Long Thành, hiện đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt vách kính và các kết cấu thép. Các kỹ sư và công nhân đang gấp rút lắp đặt thiết bị.

Công nhân thi công tại dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngoài ra, các đơn vị đã vận chuyển đến công trường 26 bộ ống lồng (toàn nhà ga có 64 bộ), đang lắp dựng 16 bộ. Các đơn vị vận chuyển về công trường 53/57 thiết bị soi chiếu hành lý ký gửi và 145/256 thiết bị soi chiếu hành lý xách tay, đang lắp đặt các máy soi, thiết bị soi chiếu an ninh.

100 bộ VDGS (hệ thống dẫn đậu tàu bay) đã được vận chuyển đến công trường (đạt gần 80%), nhà thầu đang khẩn trương thi công giá đỡ, lắp đặt thiết bị tại nhiều vị trí gate (cổng). Tiếp tục đẩy nhanh việc lắp đặt, hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý, thang cuốn, thang bộ hành, thang máy.

Trong khi đó, hạng mục sân đỗ tàu bay đã hoàn thành hệ thống thoát nước và hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; cơ bản hoàn thành kết cấu nền đất, thi công lớp bê tông xi măng. Đối với tuyến giao thông kết nối, nhà thầu đang gấp rút trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo…

Theo ACV, các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công từ trạm tiếp nhận điện đến trung tâm năng lượng sân bay Long Thành và đóng điện từ trung tâm này đến 5 trạm điện nhà ga hành khách.

Nhà ga sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hữu Khoa).

Việc đấu nối và đóng điện thành công không chỉ tạo điều kiện để kiểm tra, chạy thử các hệ thống điện – kỹ thuật, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm triển khai đồng bộ các hạng mục trong giai đoạn nước rút, hướng tới chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định phục vụ sân bay hiện tại và tương lai.

Tháp không lưu sẵn sàng

Ngoài hạ tầng đường băng, nhà ga hành khách, công trình quản lý bay của sân bay Long Thành, các khâu chuẩn bị cho chuyến bay đặc biệt ngày 19/12 đã hoàn tất.

Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tháp không lưu cao 123m đã cơ bản hoàn thành. Tại cabin điều hành bay ở tầng 21, toàn bộ thiết bị đã được lắp đặt, tinh chỉnh và thử nghiệm xong. Cabin rộng thoáng, tầm nhìn 360 độ theo tiêu chuẩn ICAO, cho phép kiểm soát viên quan sát toàn bộ đường băng, sân đỗ và khu bay.

VATM cũng thông tin thêm, các màn hình, hệ thống xử lý số liệu bay, thiết bị liên lạc, bộ đàm, ghi âm, ghi hình, bảng điều khiển, hệ thống hiển thị khí tượng… đều đã sáng đèn, vận hành ổn định qua nhiều vòng kiểm tra.

Bên trong tháp không lưu sân bay Long Thành (Ảnh: VATM).

Đây là những hệ thống hiện đại nhất, đáp ứng mọi yêu cầu, tiêu chuẩn của ngành hàng không. Kỹ thuật viên túc trực liên tục, rà soát từng chi tiết như độ trễ tín hiệu, độ nhạy hay khả năng đáp ứng mọi tình huống.

Hệ thống radar sơ cấp và thứ cấp, ADS-B, hệ thống khí tượng, camera giám sát mặt đất hoạt động ổn định. Dữ liệu được kiểm tra liên tục bằng các bài kiểm tra độc lập. Hệ thống UPS công suất lớn và 2 máy phát điện dự phòng; quy trình chuyển nguồn tự động đã thử nghiệm nhiều lần. Hệ thống TETRA phối hợp ACV đã hòa mạng toàn bộ; kênh liên lạc khẩn nguy hiểm đã được thử thành công 100% kịch bản; lực lượng kỹ thuật trực chiến 24/7.

Để chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành, Công ty Quản lý bay miền Nam đã huy động lực lượng giàu kinh nghiệm nhất từ ACC TPHCM và APP Tân Sơn Nhất.

Kíp trực ngày 19/12 gồm các kíp trưởng và kiểm soát viên có 10-15 năm kinh nghiệm, kỹ năng phối hợp liên lực lượng thuần thục và khả năng xử lý tình huống trong môi trường áp lực cao. Cơ chế giám sát, hỗ trợ chuyên môn được thiết lập nhiều lớp; mọi bước điều hành đều được kiểm tra chéo nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

Đường băng số 1 sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành (Ảnh: ACV).

Song song, hậu cần cho kíp trực cũng được chuẩn bị kỹ như xe đưa đón chuyên dụng, khu lưu trú ca dài, suất ăn tiêu chuẩn, khám sức khỏe định kỳ và lực lượng dự bị sẵn sàng. Tất cả nhằm đảm bảo kiểm soát viên bước vào nhiệm vụ với thể trạng và tinh thần tốt nhất.