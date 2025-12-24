UBND TPHCM vừa có tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về chủ trương trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết về thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành. Dự án đi qua địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai, được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) do UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Tuyến đường sắt có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm, điểm cuối tại ga Long Thành, chiều dài khoảng 42km. Tuyến dự kiến có khoảng 20 nhà ga và một depot kỹ thuật.

Phạm vi triển khai gồm các phường An Khánh, Bình Trưng, Long Trường (TPHCM) và khu vực Nhơn Trạch, Long Thành (tỉnh Đồng Nai), kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 84.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư toàn tuyến ước tính 5.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2031, phù hợp tiến độ đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện 1 dự án đầu tư công độc lập trong phạm vi. Kinh phí giải phóng mặt bằng được Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Đường sắt năm 2025 và không tính vào tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP.

UBND TPHCM cho rằng việc thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức triển khai. Điều này đặc biệt quan trọng đối với dự án liên tỉnh có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và tiến độ gấp.

Sân bay Long Thành được hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 12, đưa vào khai thác thương mại từ giữa năm 2026. Trong khi đó, hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay mới với trung tâm TPHCM hiện còn hạn chế, chủ yếu dựa vào đường bộ.

Việc thiếu các tuyến vận tải khối lượng lớn khiến nguy cơ quá tải hạ tầng ngày càng rõ, nhất là khi lưu lượng hành khách qua sân bay Long Thành tăng nhanh. Do đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được xác định là giải pháp kết nối bền vững, ổn định và có năng lực vận chuyển cao.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ hình thành trục giao thông công cộng quan trọng, tạo điều kiện phát triển đô thị dọc hành lang tuyến. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông thành phố và tỉnh Đồng Nai.