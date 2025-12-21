TPHCM xem xét giao Thaco nghiên cứu metro kết nối sân bay Long Thành

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi Chính phủ về công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt trọng điểm trên địa bàn.

Liên quan đến tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, UBND TPHCM đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai chuyển đổi tuyến Thủ Thiêm - Long Thành từ đường sắt quốc gia sang đường sắt đô thị và cập nhật dự án vào quy hoạch của địa phương.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến được giao cho UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản đầu tư (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dự kiến, HĐND 2 địa phương sẽ xem xét, thống nhất giao UBND TPHCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

TPHCM cũng đang xem xét giao nhà đầu tư là Tập đoàn Trường Hải (Thaco) nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP), hoàn thành dự án trong năm 2030.

Trước đó, triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đã chỉ đạo UBND TPHCM và Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và Metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - Sân bay Long Thành, kết nối trực tiếp metro nội đô TPHCM với sân bay này trong năm 2026.

Trong kế hoạch trình Trung ương, TPHCM đề xuất ráp nối 3 dự án đường sắt, gồm: tuyến Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành để tạo thành tuyến metro kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Cụ thể, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ lên tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương, di chuyển về ga trung tâm Bến Thành, sau đó tiếp tục đi Metro Bến Thành - Thủ Thiêm và nối sang tuyến Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.