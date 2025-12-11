Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh
(Dân trí) - Nhiều hạng mục quan trọng, máy móc thiết bị, nhân sự phục vụ cho các chuyến bay kỹ thuật ở sân bay Long Thành đã sẵn sàng.
Ngày 11/12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, các công tác chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác đang được đẩy nhanh, trong đó trọng tâm là bảo đảm năng lực điều hành của đội ngũ kiểm soát viên không lưu.
Đến nay, hệ thống kỹ thuật hoàn thiện 100%, phương thức bay tối ưu, nhân lực kiểm soát không lưu đạt chuẩn quốc tế.
Theo VATM, với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, cơ chế dự phòng nhiều lớp và bộ phương thức bay được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, đơn vị quản lý bay khẳng định đã sẵn sàng đảm bảo hoạt động điều hành bay an toàn, thông suốt cho sân bay Long Thành.
Để chuẩn bị đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh, kịch bản khẩn nguy cũng đã được VATM chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bất kỳ tình huống nào bất ngờ. VATM đã xây dựng bộ kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn nguy bao quát mọi loại rủi ro có thể xảy ra trong thực tế khai thác gồm mất liên lạc, mất tín hiệu hoặc sự cố kỹ thuật trên tàu bay. Phương án chuyển hướng tàu bay về Tân Sơn Nhất khi cần thiết.
Các lực lượng cũng đã triển khai công tác vệ sinh đường cất hạ cánh và đường lăn thứ nhất của sân bay Long Thành để đảm bảo đón các chuyến bay kỹ thuật. Công tác thi công nhà ga hành khách với nhiều hạng mục quan trọng cũng được đẩy nhanh.
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát thực tế tại Công ty Quản lý bay miền Nam, kiểm tra hệ thống mô phỏng (SIM) phục vụ huấn luyện lực lượng sẽ làm việc tại tháp kiểm soát không lưu (TWR) Long Thành.
Theo ghi nhận của Cục Hàng không, lực lượng kiểm soát viên không lưu thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, thao tác chính xác và phản ứng tốt trước các tình huống bất thường. Các phiên mô phỏng cũng cho thấy họ nắm chắc quy trình, chủ động xử lý trong điều kiện áp lực cao.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng và cam kết của chủ đầu tư, dự án sân bay Long Thành sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đảm bảo đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12. Các hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện, vận hành thử nghiệm và khai thác thương mại vào giữa năm 2026.
Tàu bay B787 và A350 sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành
Theo VATM, dự kiến ngày 15/12, chuyến bay kỹ thuật đáp xuống sân bay Long Thành sẽ được sử dụng máy bay Boeing 787 và A350. Các chuyến bay ngày 15/12 sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành sau đó sẽ quay về Tân Sơn Nhất, thời gian bay dự kiến khoảng 40 phút.
Còn chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12 dự kiến khởi hành từ sân bay Nội Bài về sân bay Long Thành cũng sử dụng máy bay Boeing cỡ lớn.