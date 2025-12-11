Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh

Ngày 11/12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, các công tác chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác đang được đẩy nhanh, trong đó trọng tâm là bảo đảm năng lực điều hành của đội ngũ kiểm soát viên không lưu.

Đến nay, hệ thống kỹ thuật hoàn thiện 100%, phương thức bay tối ưu, nhân lực kiểm soát không lưu đạt chuẩn quốc tế.

Trạm rada sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 15/12 (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo VATM, với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, cơ chế dự phòng nhiều lớp và bộ phương thức bay được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, đơn vị quản lý bay khẳng định đã sẵn sàng đảm bảo hoạt động điều hành bay an toàn, thông suốt cho sân bay Long Thành.

Để chuẩn bị đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh, kịch bản khẩn nguy cũng đã được VATM chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bất kỳ tình huống nào bất ngờ. VATM đã xây dựng bộ kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn nguy bao quát mọi loại rủi ro có thể xảy ra trong thực tế khai thác gồm mất liên lạc, mất tín hiệu hoặc sự cố kỹ thuật trên tàu bay. Phương án chuyển hướng tàu bay về Tân Sơn Nhất khi cần thiết.

Các đơn vị vệ sinh đường băng, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh (Ảnh: VATM).

Các lực lượng cũng đã triển khai công tác vệ sinh đường cất hạ cánh và đường lăn thứ nhất của sân bay Long Thành để đảm bảo đón các chuyến bay kỹ thuật. Công tác thi công nhà ga hành khách với nhiều hạng mục quan trọng cũng được đẩy nhanh.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát thực tế tại Công ty Quản lý bay miền Nam, kiểm tra hệ thống mô phỏng (SIM) phục vụ huấn luyện lực lượng sẽ làm việc tại tháp kiểm soát không lưu (TWR) Long Thành.

Theo ghi nhận của Cục Hàng không, lực lượng kiểm soát viên không lưu thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, thao tác chính xác và phản ứng tốt trước các tình huống bất thường. Các phiên mô phỏng cũng cho thấy họ nắm chắc quy trình, chủ động xử lý trong điều kiện áp lực cao.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng và cam kết của chủ đầu tư, dự án sân bay Long Thành sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đảm bảo đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12. Các hạng mục còn lại tiếp tục được hoàn thiện, vận hành thử nghiệm và khai thác thương mại vào giữa năm 2026.