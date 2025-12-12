Bảo vệ tuyệt đối an toàn chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ở sân bay Long Thành

Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Nai ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh đây là đợt cao điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026; thể hiện quyết tâm chính trị của Đồng Nai trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Phú Việt).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá thời điểm cuối năm, cùng với hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia đang thi công, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là sau khi tỉnh mở rộng địa giới hành chính. Tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỉ lệ cao với thủ đoạn tinh vi, manh động, thường xuyên hoạt động ở vùng giáp ranh và khu vực đô thị.

Tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng có chiều hướng gia tăng mạnh, với nhiều vụ việc quy mô lớn sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp. Đây đều là những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò then chốt.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị công an tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai cần chủ động tham mưu, triển khai toàn diện công tác an ninh trật tự, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, đặc biệt là lễ khánh thành, khởi công các dự án trọng điểm và chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành.

Tăng cường bám sát cơ sở, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp; tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ lực lượng quân sự theo dõi tình hình khu vực, nhất là 8 xã biên giới.

Sân bay Long Thành lên đèn, sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên (Ảnh: ACV).

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Út yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên, tập trung triệt phá tín dụng đen, tội phạm đường phố, tội phạm công nghệ cao, trộm cắp, cướp giật, ma túy, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thực phẩm không an toàn…

Cùng thời điểm với Công an tỉnh, Công an các xã, phường và Đồn Công an trên địa bàn Đồng Nai cũng tổ chức lễ ra quân, triển khai lực lượng tấn công tội phạm, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.