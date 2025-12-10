Hơn 60.200 tỷ đồng xây dựng 41,4km metro từ TPHCM đến sân bay Long Thành

Ngày 10/12, tại kỳ họp thứ 8 khóa X, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn Đồng Nai và TPHCM.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành có hướng tuyến bám theo quy hoạch. Tuyến bắt đầu từ ga S0 (Tân Vạn), vượt sông Đồng Nai, đi dọc quốc lộ 1 và kết nối vào ga SC của Trung tâm hành chính mới. Từ đây, tuyến theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa - Long Thành, chạy dọc ĐT.771, cắt qua cao tốc TPHCM -Long Thành, kết nối vào ga SA rồi tiếp tục theo hành lang đường sắt vào sân bay Long Thành.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km bao gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga trung tâm hành chính (SC), chiều dài khoảng 6,1km; Đoạn 2 từ ga trung tâm hành chính (SC) đến ga SA (đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành), chiều dài khoảng 28,2km; Đoạn 3 (đoạn vào sân bay) dài khoảng 7,1km (tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam).

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Loại hình công nghệ: ĐSĐT - MRT (tuyến sử dụng công nghệ đường sắt đô thị kiểu metro). Tốc độ thiết kế tối đa là 120km/h (90km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110km/h (80km/h trong hầm). Sử dụng đoàn tàu động lực phân tán (EMU); Khổ đường 1.435mm (đường đôi). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60.200 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, các tuyến đường kết nối giữa 2 địa phương được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường vành đai, cao tốc, liên kết vùng. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Đồng thời, nhu cầu kết nối giữa cảng hàng không Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là rất cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay. Sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ sân bay Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động.

Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển, đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.