Thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai trước Tết Bính Ngọ

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 và 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 15/1/2026, đưa tuyến đường vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ 2026.

Chỉ đạo được đưa ra sau kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp về các dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải, và cuộc kiểm tra tiến độ các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua xã Phước Thái (Đồng Nai) đã thảm nhựa xong (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung hạng mục cây xanh, chiếu sáng, tiểu đảo tại các nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao chủ trì, đề xuất UBND tỉnh phương án phát triển sân bay Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực; có hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không đồng bộ như khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, logistics, hướng tới tạo lập thành phố sân bay Long Thành.

Về dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành những công việc còn lại để đưa công trình vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ 2026.