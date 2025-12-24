2 công nhân trộm máy móc ở sân bay Long Thành

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Đồn Công an sân bay Long Thành vừa phối hợp với Công an xã Long Thành truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản trong công trường sân bay Long Thành.

Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng bắt 2 đối tượng trộm cắp (Ảnh: CA ĐN).

Trước đó, ngày 22/12, anh Huỳnh Kim Luân, thủ kho của một nhà thầu thi công gói thầu 4.8, trình báo Đồn Công an sân bay Long Thành về việc công ty bị mất chiếc búa đập thủy lực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ đồn đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Long Thành tiến hành truy xét.

Sau 2 giờ, lực lượng công an đã bắt được thủ phạm thực hiện vụ trộm là Nguyễn Văn Dương (18 tuổi, quê Nghệ An) và Đỗ Hoàng Tiến (37 tuổi, quê Quảng Ngãi). Cả hai người cùng là tài xế máy xúc tại dự án.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.