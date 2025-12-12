Xạ thủ xinh đẹp Mộng Tuyền giành HCV nghẹt thở trước chủ nhà Thái Lan

Sáng 12/12, đội tuyển bắn súng Việt Nam có trận ra quân ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp SEA Games 33. Ở trận chung kết, cặp đôi Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang phải đối đầu với hai xạ thủ nước chủ nhà Thái Lan.

Cặp đôi Sastwej Chanittha và Tortungpanich Napis không phải là đối thủ dễ chơi, dù để đại diện Việt Nam dẫn trước nhưng vẫn lội ngược dòng vươn lên dẫn điểm ở những lượt bắn cuối.

Trận chung kết diễn ra trong bầu không khí nghẹt thở khi hai xạ thủ Thái Lan liên tục duy trì sự ổn định ở từng phát bắn.

Mộng Tuyền và Tâm Quang khởi đầu đầy hứng khởi với màn dẫn trước 6-0. Nhưng khi sức ép từ khán giả chủ nhà dồn xuống, cặp xạ thủ Việt Nam chệch nhịp, tạo cơ hội để đối thủ thu hẹp khoảng cách rồi vượt lên.

Áp lực lớn dồn lên vai của xạ thủ Mộng Tuyền.

Kịch tính dâng cao khi các xạ thủ Thái Lan vượt lên 14-12 và chỉ còn một lượt bắn nữa là chạm HCV. Nhưng đúng lúc áp lực lớn nhất, Mộng Tuyền và Tâm Quang giữ vững bản lĩnh để cầm hoà, sau đó lật ngược thế trận để thắng nghẹt thở 16-14.

Khoảnh khắc điểm số cuối hiển thị cũng là lúc Mộng Tuyền thở phào, nhẹ bẫng sau áp lực dồn nén.

Phát bắn cuối cùng đầy nghẹt thở của Lê Thị Mộng Tuyền đã khép lại cuộc đua điểm số căng thẳng, mang về tấm HCV đầu tiên cho tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Mộng Tuyền chia sẻ rằng niềm vui và hạnh phúc vỡ òa khi cô cùng đồng đội mang về tấm HCV đầu tiên cho tuyển bắn súng Việt Nam, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao. Có những khoảnh khắc tay run và tâm lý chùng xuống, nhưng tiếng hô “Việt Nam!” vang lên từ khán đài, cùng ánh mắt tin tưởng của thầy cô và đồng đội, đã tiếp thêm sức mạnh để cô bình tĩnh trở lại. Nhờ đó, Mộng Tuyền thực hiện trọn vẹn từng phát bắn quyết định, ghi số điểm tối ưu để khép lại trận chung kết nghẹt thở bằng chiến thắng.

Nữ xạ thủ của Việt Nam cũng từng giành suất tham dự Olympic Paris 2024, ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Chiến công mở màn cũng khép lại hành trình thi đấu của Tâm Quang tại kỳ đại hội lần này. Còn Mộng Tuyền sẽ tiếp tục thi đấu với nội dung 10m súng trường hơi nữ, trước khi bước vào thử thách lớn hơn ở cự ly 50m súng trường 3 tư thế nữ, nơi cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng.