Bắt 2 xe chở gần 600 bình khí cười trái phép ở Quảng Ninh

Ngày 6/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Hải Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép khí cười (N2O) với số lượng lớn.

Đỗ Văn Quang và 268 bình kim loại chứa khí nghi là khí cười (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 1/1, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại thôn Hải Tiến 2, Tổ công tác Công an xã Hải Ninh phát hiện 2 ô tô có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Ở vụ việc thứ nhất, tại khu vực gầm cầu vượt cao tốc Móng Cái - Vân Đồn, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô khách do N.T.T. (SN 1985, trú đặc khu Vân Đồn) điều khiển. Qua kiểm tra, công an phát hiện 83 bao tải chứa 332 bình kim loại nghi là khí cười, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Vụ việc thứ hai xảy ra tại khu vực chân cầu vượt cùng địa điểm. Tổ công tác kiểm tra xe ôtô bán tải do Đỗ Văn Quang (SN 1989, trú xã Hải Ninh) điều khiển, phát hiện 268 bình kim loại chứa khí nghi là khí cười, không có giấy tờ hợp pháp.

Công an xã Hải Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp các đơn vị chức năng để xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.