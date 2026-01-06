Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt khi Nga tấn công trên hầu khắp các mặt trận (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga bắt đầu trả đũa sau cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của ông Putin

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 5/1, quân đội Nga (RFAF) tiến hành cuộc tập kích đường không quy mô lớn đầu tiên trong năm với sự tham gia của gần 200 vũ khí các loại, nhằm vào Ukraine.

Một số chuyên gia tin rằng đây là sự khởi đầu của quá trình chuẩn bị cho một cuộc tập kích quy mô lớn hơn nữa, dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vài ngày tới như một đòn trả đũa cho vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod mà Moscow cáo buộc Kiev là thủ phạm.

Bất chấp việc Nga tiến hành cuộc đổ bộ thành công với hơn 10 xe bọc thép chở quân vào Novopavlivka vài tuần trước, quân đội Ukraine (AFU) vẫn giữ được ngôi làng này cho đến ngày hôm nay. RFAF đang cố gắng đánh bọc sườn ngôi làng từ phía đông nam, điều này một lần nữa được xác nhận bằng hình ảnh hôm 5/1.

Quân đoàn Azov AFU công bố hình ảnh từ thực địa cho thấy họ đã kiểm soát một phần phía tây thị trấn Rodinske. Như vậy, mặc dù thất thủ tại Mirnograd, lực lượng Kiev vẫn đang cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt.

Nga được cho là bắt đầu tiến hành trả đũa Ukraine sau khi Moscow cáo buộc Kiev tập kích dinh thự của Tổng thống Putin (Ảnh: Military Summary).

Nga mở rộng vùng đệm an ninh biên giới

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin dẫn thông điệp từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Cụm tác chiến phương Bắc kiểm soát được khu định cư Grabovskoe ở tỉnh Sumy. Các đơn vị Moscow, trong khuôn khổ nhiệm vụ thiết lập vùng an ninh ở khu vực biên giới giữa các tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine, đang tiến lên mỗi ngày".

Lực lượng Moscow tiếp tục thiết lập vùng an ninh ở khu vực biên giới trên lãnh thổ Ukraine.

Ngày 5/1, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 34 RFAF bắt đầu hành quân dọc theo đường O-190605 và chiếm khu định cư Grabovskoe (dân số năm 2001 là 720 người) thuộc tỉnh Sumy, phía nam khu định cư Vysokoe (được kiểm soát ngày 20/12/2025). Khu định cư này nằm trên bờ phải sông Sanok, gần đầu nguồn, bờ đối diện là làng Starosele (tỉnh Belgorod). Có một tuyến đường sắt chạy gần đó, với ga Pushkarnoe cách đó 1km.

Trên tuyến Vysokoe-Grabovskoe, các đơn vị Moscow đang thiết lập một đầu cầu dựa vào tuyến đường sắt nhánh và đường O-190605. Việc tiến quân xa hơn dọc theo các tuyến này sẽ cho phép tiếp cận đường P-45 và chia cắt khu vực phòng thủ biên giới của đối phương trên tuyến Krasnopole-Mezenkovka.

Thêm vào đó, theo dữ liệu không chính thức, các đơn vị Moscow tiến vào khu định cư Komarovka ở phía bắc tỉnh Sumy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 5/1. Trong tình thế bị đối phương tập kích bất ngờ, lực lượng Kiev buộc phải rút lui khỏi một số vị trí gần biên giới (Ảnh: Marat Khairullin).

RVvoenkor nhận định, lực lượng Moscow chính thức mở mặt trận mới, vượt qua biên giới, chiếm khu định cư Grabovskoe ở vùng Sumy.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Lữ đoàn 34 RFAF vượt biên giới ở vùng Belgorod và kiểm soát Vysokoe, tiến đến Grabovskoe. Sau đó, xuất hiện những đoạn phim mới về cuộc đột kích vào các vị trí AFU ở tây bắc Grabovskoe.

Phía Ukraine phàn nàn rằng lực lượng Moscow "vẫn hoạt động tích cực trong khu vực Grabovskoe và đang tích cực tìm cách tiến sâu hơn".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 5/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích xuyên biên giới, mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: RVvoenkor).

Theo hướng Sumy, tại khu vực biên giới phía bắc thành phố cùng tên, quân đội Nga đạt được một loạt các thắng lợi chiến thuật, theo kênh Rybar.

Lực lượng Moscow phát triển về phía Pervoe Maya (Novokonstantinovka) từ hướng Konstantinovka, chiếm được một trang trại nằm giữa 2 làng.

Sau khi giữ được Aleksiivka, binh sĩ Nga tiếp tục tiến sâu vào khu vực Andriivka và Varachino, đánh bật đối phương khỏi một số vành đai rừng.

Với lực lượng đông đảo ở khu vực Pisarevka, quân đội Ukraine hoàn toàn có khả năng phản công. Bản thân Andriivka nhiều lần đổi chủ.

Cũng có những tiến triển ở các vành đai rừng xung quanh Yunakovka, nhưng việc di chuyển ở đây vô cùng khó khăn, vì địa hình trống trải và vùng ngoại ô phía nam của ngôi làng bị tàn phá.

Cuộc tiến quân về phía bắc Sumy bắt đầu từ năm ngoái, khi các đơn vị Moscow, sau những trận chiến ác liệt, giữ vững được tuyến Kondratovka-Yunakovka và duy trì một đầu cầu ở tỉnh Sumy. Hiện nay, họ đang dần tiến xa hơn về phía nam, liên tục tăng tốc và "mở rộng" các khu vực tấn công mới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía bắc Sumy ngày 5/1. Moscow giành được loạt thắng lợi mới, mở rộng vùng đệm an ninh (Ảnh: Rybar).

Cũng theo kênh Rybar, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành được làng Grabovskoye ở vùng Sumy.

Hầu hết ngôi làng được lực lượng Moscow kiểm soát vào ngày 20/12/2025, với nhiều binh sĩ Ukraine bị bắt giữ. Điều đáng ngạc nhiên là AFU nhanh chóng thừa nhận việc mất làng, thậm chí cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng từng nói về tình hình ở đó.

Sau đó, lực lượng Kiev phát động một loạt các cuộc phản công từ Ryasne và Taratutine, nhưng thất bại. Sau khi đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương và giữ vững ngôi làng trong 2 tuần, việc kiểm soát chính thức cuối cùng đã được công bố.

Trước đó, làng Vysokoye cũng được quân đội Nga giải tỏa, chiếm lĩnh điểm cao nhất ở vùng Sumy.

Và mặc dù vai trò của các điểm cao đã phần nào giảm sút trong điều kiện hiện đại, nhưng tình hình của AFU đang xấu đi rõ rệt. Đặc biệt là khi quân đội Nga đang tiến công vào các tuyến đường tiếp cận Sumy ở các hướng lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông bắc Sumy, giáp Kharkov ngày 5/1. Moscow giành được loạt thắng lợi mới, mở rộng vùng đệm an ninh (Ảnh: Rybar).

Ukraine báo động đỏ ở Konstantinovka

"Trên mặt trận Konstantinovka, quân đội Nga bám trụ vững chắc ở vùng ngoại ô phía tây bắc Chasov và đang phát động cuộc đột phá dọc theo tuyến đường sắt theo hướng tây. Mục tiêu của họ là tạo ra các mũi thọc sườn để đánh vào tuyến hậu cần, bao gồm cả một cuộc tấn công trực diện vào thành phố", kênh Petrenko ủng hộ Kiev xác nhận.

"Phía nam Konstantinovka, các đơn vị xung kích Nga đang phát triển từ phía tây và phía đông của Yablonovka theo hướng bắc, vào khu vực Ivanovka và vùng ngoại ô phía đông nam thành phố", kênh Petrenko cho biết thêm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 5/1. Moscow giành được loạt thắng lợi mới, tiến từ Chasov Yar, hình thành gọng kìm bao vây thành phố (Ảnh: Petrenko).

Nga vẫn vô cùng khó khăn xung quanh Kupyansk

Kênh Creamy Caprice đưa tin, sau những ngày khó khăn đặc biệt ở Kupyansk, quân đội Nga đang lật ngược thế cờ, tiến về Tishchenkovka và chiếm giữ hàng loạt vị trí mới ở phía đông khu dân cư. Các binh sĩ Nga đang thể hiện sự kiểm soát tự tin đối với các vị trí mà họ chiếm được trong một quần thể các công trình nông nghiệp.

Như vậy, vùng do lực lượng Moscow kiểm soát ở phía bắc Kupyansk được mở rộng thêm 1km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 5/1. Moscow dần lật ngược thế cờ, đạt một số bước tiến mới (Ảnh: Creamy Caprice).

Tuy nhiên, kênh Rybar cho biết, tin tức bất lợi đối với quân đội Nga lại đến từ khu vực Borovsk, giáp với Kupyansk.

Theo hình ảnh giám sát khách quan, lực lượng Kiev không chỉ giữ được Novoplatonovka mà còn giành lại quyền kiểm soát một số cứ điểm ở phía đông.

Trên thực tế, lực lượng Moscow giờ đây sẽ phải "làm lại từ đầu", tấn công các cứ điểm nằm giữa ba khu định cư Novoplatonovka, Boguslavka và Novaya Kruglyakovka mà họ từng tuyên bố "đã kiểm soát".

Các cánh đồng trống ở đây một phần là "vùng xám", và một số vành đai rừng vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của AFU.

Từ khu vực phía nam, gần Novogorovka, nơi mà, thật trùng hợp, RFAF đã "tuyên bố" kiểm soát gần đúng một năm trước, nhưng thực sự chưa bao giờ được xảy ra.

Toàn bộ khu vực Borovsk vẫn là nguồn gốc của những tuyên bố cực kỳ mâu thuẫn về thành công và bằng chứng về các cuộc phản công hữu hiệu của lực lượng Kiev. Và những tuyên bố sai lệch từ đây có thể đóng vai trò cực kỳ tiêu cực trong cuộc tấn công đang diễn ra của Nga nhằm vào Liman (Lyman).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borovsk, giáp Kupyansk ngày 5/1. Kiev tiếp tục giữ vững vị trí và phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Nga đột ngột tăng tốc ở Zaporizhia

Theo kênh ZOV Military, trên cánh tây Zaporizhia, lính dù Stavropol thuộc Sư đoàn Không vận số 7 RFAF, sau khi bao vây khu định cư Stepnogorsk, đang tiến hành giải tỏa có hệ thống và thiết lập các vị trí mới. Hầu như không còn lực lượng Kiev nào trong thị trấn. Họ đang tiến hành lục soát các tòa nhà và tầng hầm nơi binh sĩ Ukraine cố thủ.

Lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Huliaipole thuộc cánh tây Zaporizhia, đột phá về Zalishchny và Staroukrainka, nơi Ukraine đã thiết lập các công sự lớn.

Trong khu vực làng Verkhnyaya Tersa, AFU đang cố gắng tập trung lực lượng dự bị, và pháo binh Nga ngay lập tức nhắm mục tiêu vào đó.

Quân đội Nga đột ngột tăng tốc ở Zaporizhia khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn (Ảnh: ZOV Military).

Lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động đột phá ở phía đông bắc Stepnogorsk và đã đạt được những tiến bộ gần Lukyanivske với tổng diện tích 0,96km², kênh AMK Mapping đưa tin. Họ tiếp tục tiến về phía đông từ nhà máy điện mặt trời, chiếm giữ các vị trí mới trong các khu rừng ở đó và tiến đến Lukyanivske từ phía nam. Việc xâm nhập vào làng tiếp tục diễn ra từ phía tây.

Ngoài ra, binh sĩ Nga tiếp tục xâm nhập sâu hơn về phía đông qua các khu rừng và bắt đầu phát triển dọc theo khe núi theo hướng Novoyakovlivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 1/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát sau khi chiếm Stepnogorsk (Ảnh: AMK Mapping).

Nga thất bại ở phía đông sông Gaichur

Theo hướng Pokrovske tại khu vực giáp ranh giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk, lực lượng Kiev đã chiếm lĩnh nhiều khu rừng phía đông sông Haichur sau các chiến dịch thất bại của quân đội Nga, kênh AMK Mapping xác nhận.

Trong tháng qua, lực lượng Kiev đã dần dần giành lại quyền kiểm soát vững chắc các vị trí phía đông sông Gaichur. Các hoạt động này được tiến hành ở những khu vực mà lực lượng Moscow không cố thủ đúng cách và chỉ di chuyển qua các vị trí tiền tuyến của họ ở phía tây sông.

Do sự lơ là phòng thủ của Nga, quân đội Ukraine giành lại làng Radisne, trước đây nằm trong một vùng kiểm soát của RFAF mà không có sự hiện diện thường trực, và đã liên lạc được với các nhóm binh sĩ biệt lập trong các khu rừng xa hơn về phía đông.

Kết quả là, một vùng xám rộng lớn đã hình thành, trải dài tới 4,5km ở một số khu vực, nơi cả hai bên đều có vị trí chồng lấn trong một tình hình cực kỳ biến động và khó lường.

Việc AFU thiết lập các vị trí vững chắc ở phía đông sông đã cho phép họ tăng cường sự hiện diện tổng thể trong vùng xám với các vị trí hỗn hợp này trong những tuần gần đây, làm phức tạp đáng kể hoạt động hậu cần của Nga đến các đầu cầu của họ ở phía tây sông Gaichur.

Tuy nhiên, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động ở phía tây sông, với các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm vẫn đang xâm nhập vào làng Kosivtseve, và lần đầu tiên, tiến vào thị trấn Ternuvate. Tổng cộng, có 13,70km² nghiêng về phía Ukraine.