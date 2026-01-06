Người đàn ông Campuchia bẫy thú rừng trong vườn quốc gia ở Tây Ninh

Ngày 6/1, Đội Quản lý, Bảo vệ rừng Biên giới (Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát) bắt giữ một người đàn ông có hành vi bẫy khỉ trái phép trên địa bàn.

Trước đó, tối 4/1, Tổ công tác Đội Quản lý, Bảo vệ rừng Biên giới tổ chức tuần tra kết hợp mật phục tại khoảnh 1, tiểu khu 21, thuộc xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Người đàn ông quốc tịch Campuchia bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Khi làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số người có biểu hiện nghi vấn. Khi bị phát hiện, những người này bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ được một người mang quốc tịch Campuchia, người còn lại trốn sang bên kia biên giới.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm: một túi lưới lớn bên trong có 13 túi lưới nhỏ dùng để nhốt khỉ; một khoanh dây kẽm; một sợi dây thừng dài khoảng 6m; một túi đựng lúa và bắp dùng làm mồi dẫn dụ khỉ.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định đây là vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Người vi phạm mang quốc tịch Campuchia. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao người vi phạm cùng hồ sơ, tang vật liên quan cho Đồn Biên phòng Tân Phú xử lý theo quy định của pháp luật.