Đường thi công dang dở đầy "bẫy" ổ gà, nhiều người ngã dúi dụi

Thời gian gần đây, trên đường Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), đoạn từ Công ty Truyền tải điện Hà Tĩnh đến Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do thi công dang dở gần 100m.

Camera nhà dân ven đường ghi lại cho thấy, khoảng 23h20 ngày 1/1, một nam thanh niên điều khiển xe máy theo hướng ra tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Nhiều người ngã dúi dụi trên đoạn đường làm dang dở (Video: Dương Nguyên).

Người phụ nữ trượt ngã tại đoạn đường đầy ổ gà (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Khi đi đến đoạn đường xuất hiện ổ gà, người này cùng phương tiện bị ngã sõng soài, nằm bất tỉnh. Người đi đường đã dừng lại, gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đến 16h32 ngày 2/1, một nam thanh niên điều khiển xe máy điện với tốc độ khá nhanh theo hướng trên, khi phát hiện ổ gà đã phanh gấp và trượt ngã xuống đường.

Tiếp đó, sáng 3/1, một phụ nữ đi xe máy theo hướng ngược lại, khi đến vị trí trên đã lách sang trái để tránh ổ gà. Do gặp ô tô đi ngược chiều, người phụ nữ hoảng loạn né tránh và tự ngã ra đường. Rất may, nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Đường Nguyễn Hoành Từ đang dang dở vì vướng giải phóng mặt bằng (Ảnh: Dương Nguyên).

Người dân sống hai bên đường cho biết đoạn đường trên thi công dang dở suốt thời gian dài, mặt đường có đá dăm trơn trượt, xuất hiện nhiều ổ gà, lồi lõm, đọng nước vào những ngày mưa.

Phần lớn phương tiện khi lưu thông đều dồn sang làn đường đã hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo tìm hiểu, tuyến đường Nguyễn Hoành Từ, đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Lê Duẩn kéo dài, đã có dự án nâng cấp, mở rộng nhằm cải thiện mặt đường và hạ tầng kỹ thuật.

Ngành chức năng huy động nhân lực, phương tiện khắc phục vị trí có nhiều ổ gà sau những vụ tai nạn liên tiếp (Ảnh: Dương Nguyên).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết dự án hiện còn vướng giải phóng mặt bằng một số hộ dân.

Đơn vị đã nắm được các vụ tai nạn xảy ra tại vị trí này và chỉ đạo nhân lực khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông.

"Chúng tôi đang vận động người dân đồng thuận cho thi công mặt đường trước, vỉa hè sẽ triển khai sau khi bàn giao đầy đủ mặt bằng", vị này thông tin.