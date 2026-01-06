Cách "vẽ bản đồ cuộc sống", làm điều khó tin của ông lão không có ánh sáng

Những ngày cuối năm Âm lịch, trời chuyển rét đậm, dãy núi xã vùng cao Sơn Hồng (Hà Tĩnh) chìm trong làn sương mỏng. Nhóm khách tìm mua ong đi men theo con đường đất nhỏ tới nhà ông Phạm Văn Học (62 tuổi, trú thôn 2, xã Sơn Hồng).

Khi tiếng xe vừa dừng trước ngõ, từ trong nhà, ông Học lần dò từng bước đi ra. Bàn tay chạm nhẹ cánh cửa, người đàn ông cất giọng chậm rãi: "Dạ… ai đó, xin mời vào nhà".

Ngôi nhà cấp bốn của ông Học nép mình dưới chân núi. Trong khu vườn quanh nhà, đủ loại cây trồng xanh tốt, xen lẫn những tổ ong được chính tay ông Học gây dựng, chăm sóc suốt nhiều năm.

Điều khiến nhiều người khâm phục là dù chưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng, người đàn ông ấy vẫn định hình rất rõ khu vườn, đàn ong, chuồng trâu, từng lối đi bằng trí nhớ và đôi tay chai sạn của mình.

"Vì không nhìn thấy nên tôi phải dùng trí nhớ để ghi nhớ mọi thứ. Có lẽ ông trời lấy đi đôi mắt, nhưng bù lại cho tôi trí nhớ, nên hầu như mọi vật dụng trong nhà, tôi đều biết rõ vị trí. Nuôi ong cũng vậy, tất cả các quy trình, vị trí, cách làm đều thuần thục từ ngay trong đầu", ông Học tâm sự.

Sinh ra trong gia đình có 6 anh em, ông Học là con thứ 4. Từ khi lọt lòng mẹ, đôi mắt ông đã không nhìn thấy ánh sáng. Gia đình từng đưa ông đi khắp nơi tìm hy vọng, nhưng những cái lắc đầu nối tiếp đã khép lại con đường tìm cách chữa trị.

Ông Học tâm sự, cuộc sống nơi miền sơn cước vốn đã nhiều thiếu thốn, khiếm khuyết của bản thân lại khiến việc mưu sinh thêm nhọc nhằn, chông chênh. Bởi vậy, những năm tháng tuổi thơ và niên thiếu, ông không ít lần rơi vào trạng thái buồn bã, bế tắc.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, ông Học nghẹn ngào: "Lúc nhỏ tôi hay buồn, có khi trách ông trời sao cuộc sống của mình lại khốn khó đến vậy. Những lúc chán nản, tuyệt vọng, trong đầu cũng thoáng qua nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nhưng rồi tôi phải chấp nhận, bằng lòng với số phận để biết cách vươn lên".

Năm 1989, qua sự mai mối của người quen, ông Học nên duyên với bà Nguyễn Thị Minh (SN 1961, ở xã Sơn Kim 1). Một đám cưới được tổ chức giản dị với vỏn vẹn 10 mâm cỗ, chỉ có người thân, bà con lối xóm cùng chung vui.

Nhắc lại ngày trọng đại của cuộc đời, ông Học bồi hồi kể: "Cũng may khi ngỏ lời, cô ấy chấp nhận làm vợ người mù, làm dâu ở gia đình khó nghèo. Hôm cưới, gia đình tôi đạp xe đi rước dâu. Đường đất lầy lội, khó đi, quãng đường hơn 30km mà phải mất 3-4 tiếng mới tới nơi. Ngày ấy vất vả nên đám cưới cũng làm nhẹ nhàng, ấm cúng".

Với ông Học, khoảnh khắc ấy giống như tìm được ánh sáng giữa những ngày dài tăm tối. Thời điểm đó, chuyện tình của cả hai khiến nhiều người cảm động.

Cưới xong ít năm, vợ chồng ông ra ở riêng trên căn lều dựng tạm dưới chân núi. Họ lần lượt sinh được 2 người con, một gái và một trai. Đến nay cô con gái đã lấy chồng, còn người con trai đang chung sống cùng bố mẹ.

Cuộc sống của ông lão mù lòa nuôi 40 đàn ong (Video: Dương Nguyên).

Xác định tự tìm lấy ánh sáng cho cuộc đời mình, năm 1995, ông tham gia Hội người mù huyện Hương Sơn (cũ) và đi học chữ nổi Braille, sinh hoạt tập thể, học làm tăm, làm chổi. Đến năm 2000, ông bắt đầu cuộc sống tự lập, mang theo quyết tâm "phải tự nuôi sống mình, phát triển làm giàu".

Người đàn ông mù học từ những việc nhỏ như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đến cắt cỏ ở vườn, chăm đàn bò, gà. Và đặc biệt, ông bắt đầu bén duyên với nghề nuôi ong. Ban đầu, ông dụ đàn ong rừng đến khu vườn của mình nuôi, sau đó dần học cách tách đàn cho tổ ong thêm sinh sôi nảy nở. Gây dựng mỗi năm một nhiều, đến nay, khu vườn rộng hàng trăm m2 đã được dựng 40 thùng gỗ chứa 40 tổ ong.

Chỉ tay ra phía sau vườn bưởi, ông Học cho biết nơi đó mát mẻ, vừa trồng cây bưởi có thu nhập, ong lại phát triển tự nhiên. Vừa dứt lời, ông bước đi thoăn thoắt ra sau vườn nhà.

Không cần người dắt, ông biết rõ gốc bưởi ở đâu, lối rẽ nào dẫn ra chuồng trâu, chỗ nào đặt thùng ong. Chậm rãi đưa bàn tay chạm vào tổ ong, đưa mật ra xem. Ngay lập tức, đàn ong xao động bay ra ngoài, còn ông Học vẫn bình thản, động tác dứt khoát và thuần thục làm như người bình thường.

"Trong vườn, góc nào tôi cũng biết, chủ yếu là trí nhớ và cảm nhận từ bàn tay, bàn chân. Nuôi ong hàng chục năm rồi nên tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đếm ngày, đếm thời gian để thu hoạch mật, tách đàn", ông Học tâm sự.

Ong mà ông Học nuôi hoàn toàn theo phương pháp tự nhiên, trong vườn có nhiều loài cây cỏ, hoa rừng nở quanh năm. Nhờ vậy, mật ong giữ được hương vị nguyên chất, thơm dịu và giàu dưỡng chất, khiến nhiều người tìm đến đặt hàng, tin tưởng vào chất lượng do chính bàn tay ông chăm sóc.

Ông Học cho biết, gia đình đang nuôi khoảng 40 đàn ong trong những hộp gỗ nhỏ, đặt xen kẽ quanh nhà và rải đều trong khu vườn. Mỗi năm, riêng nghề nuôi ong mang về cho gia đình 200 lít mật, doanh thu khoảng 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, nguồn thu từ bưởi, đàn gà và chăn nuôi trâu bò cũng giúp gia đình có thêm khoảng 15-20 triệu đồng mỗi năm.

Với nhiều người, đó có thể chưa phải con số lớn. Nhưng với người khiếm thị như ông Học, thành quả này còn "quý hơn vàng" sau những tháng ngày lao động, nghị lực vượt qua giới hạn nhằm mưu sinh và làm chủ cuộc sống.

"Việc gì tôi làm được thì tự làm. Không làm được, tôi nhờ vợ, con phụ. Nhưng cơ bản tôi tự lo được", ông Học chậm rãi nói.

Không chỉ mang khiếm khuyết đôi mắt, nhiều năm nay ông Học còn gánh thêm nỗi lo khi phải chăm sóc người vợ ốm yếu.

Ông kể, mấy năm trước, sức khỏe tinh thần của vợ bắt đầu có dấu hiệu sa sút, tinh thần thường xuyên bất ổn. Sau đó, bà tiếp tục mắc bệnh sỏi mật và đã trải qua 4 ca phẫu thuật. Nhờ cần mẫn lao động và tích lũy, ông có tiền trang trải kinh phí chữa bệnh cho người bạn đời của mình.

"Các con lớn rồi, tôi luôn động viên con phải tự lập, cố gắng học hỏi và phát triển bản thân. Còn tôi đã quen tự chăm sóc mình, tự lo cho mình. Ngày xưa, bà chăm tôi, giờ tôi chăm lại bà. Cuộc sống mà, dù mù lòa, tôi vẫn phải cố gắng sống, lao động và không được buông xuôi", ông Học cười nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thế Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hồng, đánh giá rằng dù bị mù hoàn toàn, ông Phạm Văn Học vẫn làm được nhiều việc ngoài sức tưởng tượng. Trong trí nhớ của ông Học, mọi vị trí trong nhà và ngoài khu vườn đều được "vẽ" sẵn như một tấm bản đồ, giúp ông tự sinh hoạt và làm kinh tế chẳng khác gì người bình thường.

"Ông không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn lao động, chăm sóc người vợ ốm yếu. Đây là tấm gương sáng về nghị lực, khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng", ông Mỹ chia sẻ.

Nội dung: Dương Nguyên

Ảnh: Dương Nguyên

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

06/01/2026 - 12:02