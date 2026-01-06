Cách người trẻ tối đa hóa kỹ năng trong thời đại mới

Lợi thế thuộc về những người không ngừng học hỏi

Theo báo cáo “The Future of Jobs Report 2025” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), trong 5 năm tới, khoảng 39% kỹ năng mà lực lượng lao động hiện nay đang sử dụng sẽ thay đổi hoặc không còn phù hợp. Con số này cho thấy thực tế rõ ràng: thế giới việc làm đang dịch chuyển nhanh hơn và những lợi thế ổn định từng giúp người trẻ yên tâm đang dần mất đi giá trị.

Thế hệ trẻ không ngừng học hỏi, nâng cấp bản thân (Ảnh: Huawei).

Để nhanh chóng thích nghi, người trẻ cần chủ động nâng cấp chính mình. Bộ kỹ năng trước đây “đủ dùng” đã cần được bổ sung liên tục. Vì thế, hành trình phát triển bản thân gắn liền với việc linh hoạt thử sức, trải nghiệm, sẵn sàng gỡ bỏ những gì đã lỗi thời để mở mang điều mới (unlearn & relearn).

Những câu hỏi đặt ra là: Liệu còn trải nghiệm nào tôi chưa thử? Công cụ nào giúp tôi học và làm việc hiệu quả hơn? Chính quá trình không ngừng học hỏi và tích lũy trải nghiệm đó giúp người trẻ tối đa hóa tiềm năng, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững.

Công nghệ đồng hành khai phá năng lực mới

Hiện nay, phần lớn các kỹ năng quan trọng đang được xây dựng trên nền tảng số. Công nghệ không chỉ hỗ trợ mà trở thành người đồng hành, giúp người trẻ kết nối trải nghiệm, mở rộng khả năng và xây dựng những năng lực mới phù hợp với thời đại. Người trẻ ngày nay cũng không bó mình trong một vai trò cố định. Ban ngày là sinh viên, nhân viên văn phòng; buổi tối có thể là nhà sáng tạo nội dung, thử sức với những dự án cá nhân.

Xu hướng đa nhiệm này đòi hỏi những công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, giúp người trẻ tối đa hóa thời gian, trải nghiệm. Và chiếc máy tính bảng HUAWEI MatePad 12 X sắp ra mắt cuối tháng 1 tại Việt Nam là lựa chọn gợi ý. MatePad 12 X được định vị như một thiết bị “4 trong 1”: vừa là chiếc máy tính cá nhân phục vụ công việc, vừa là công cụ giải trí, bảng vẽ sáng tạo và sổ ghi chép thông minh.

Sự đa nhiệm và linh hoạt đang trở nên phổ biến hơn (Ảnh: Huawei).

Sự phổ biến của mô hình học tập và làm việc linh hoạt đang khiến ranh giới giữa văn phòng - đời sống cá nhân ngày càng mờ đi. Người trẻ cần một thiết bị đủ gọn nhẹ để mang theo, nhưng vẫn đủ mạnh để xử lý công việc ở bất kỳ đâu. Là máy tính bảng hiệu suất như PC, HUAWEI MatePad 12 X có thể kết hợp cùng bút, bàn phím và chuột để thuận tiện sử dụng như một “văn phòng di động”.

Máy tính bảng không chỉ là công cụ giải trí đơn thuần, mà đã trở thành người đồng hành đa nhiệm trong học tập và làm việc (Ảnh: Huawei).

Những kỹ năng tưởng chừng quen thuộc như xử lý văn bản, bảng tính hay thiết kế trình chiếu nay trở thành năng lực cốt lõi, và việc thành thạo chúng mang lại lợi thế cạnh tranh cho sinh viên cũng như nhân viên mới đi làm.

Nắm bắt điều này, HUAWEI MatePad 12 X được trang bị WPS Office PC 3.0, mang lại trải nghiệm làm việc tiệm cận máy tính: từ xử lý bảng biểu phức tạp đến xây dựng bài thuyết trình chỉn chu. Nhờ đó, người dùng có thể hoàn thành tốt công việc trong những bối cảnh linh hoạt, không bị giới hạn bởi không gian hay thiết bị.

Công nghệ màn hình nhám lì được ưa chuộng nhờ khả năng cho phép người dùng nhìn rõ nội dung ngay cả khi ở ngoài trời (Ảnh: Huawei).

Bên cạnh đó, màn hình PaperMatte 12 inch cải tiến với công nghệ khắc nano chính xác cao, mang đến không gian hiển thị rộng rãi, hình ảnh siêu rõ nét và được chứng nhận dễ chịu cho mắt. Điều này giúp người dùng có thể học tập, đọc tài liệu và làm việc trong thời gian dài kể cả khi ở ngoài trời.

Ứng dụng ghi chú cùng bút cảm ứng đi kèm, sẵn sàng ghi chép nhanh chóng mọi lúc mọi nơi (Ảnh: Huawei).

Đồng thời, với ứng dụng ghi chú HUAWEI Notes được nâng cấp, MatePad 12X hoạt động như một cuốn sổ thông minh, cho phép người dùng ghi chép một cách nhanh chóng và trực quan. Khi kết hợp cùng bút HUAWEI M-Pencil Pro và ứng dụng sáng tạo GoPaint do Huawei phát triển, MatePad 12X trở thành một bảng vẽ giúp người dùng dễ dàng chuyển hóa ý tưởng thành tác phẩm một cách mượt mà.

Được thiết kế trong vai trò một người bạn đồng hành, HUAWEI MatePad 12 X hỗ trợ quá trình học hỏi, làm việc và sáng tạo trở nên dễ dàng và liền mạch. Từ học tập, công việc đến những dự án cá nhân, thiết bị này giúp người dùng từng bước tích lũy kỹ năng, mở rộng giới hạn bản thân và thích ứng tốt hơn trong thời đại thay đổi không ngừng.