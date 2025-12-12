Khánh Phong nghẹn ngào nhớ về người cha quá cố sau tấm HCV đầy cảm xúc

Chiều 11/12, tại Nhà thi đấu Thammasat University Rangsit Campus ở Pathum Thani (Bangkok, Thái Lan), khán giả đã được chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng và bản lĩnh của các VĐV đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam.

Ở nội dung sở trường Ngựa tay quay, Đặng Ngọc Xuân Thiện đã mang đến một bài thi gần như hoàn hảo với độ khó cao, kỹ thuật mượt mà và sự chính xác trong từng động tác.

Anh xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên cho TDDC Việt Nam trong ngày, với số điểm vượt trội 14.367.

Thành tích ấn tượng này không chỉ giúp Xuân Thiện bỏ xa các đối thủ cạnh tranh mà còn khẳng định sự ổn định, bản lĩnh và phong độ đỉnh cao của anh trên đấu trường khu vực.

Tấm HCV cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà thầy trò HLV Trương Minh Sang chuẩn bị trong suốt thời gian qua.

HLV Trương Minh Sang luôn tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng khâu chuẩn bị cho học trò trước giờ thi đấu, từ điều chỉnh kỹ thuật đến ổn định tâm lý, giúp các VĐV bước vào sân với sự tự tin và phong độ tốt nhất.

Ở chung kết nội dung Vòng treo môn Thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục mang đến màn trình diễn đầy bản lĩnh và kỹ thuật, xuất sắc giành HCV với số điểm 13,767.

Sự tự tin, tập trung cao độ cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn giúp Khánh Phong có được tâm lý tốt và hoàn thành bài thi với độ khó ổn định, các động tác mạnh mẽ và chuẩn xác.

Sau khi giành tấm HCV, Khánh Phong không giấu được xúc động: “Em rất vui và tự hào khi mang về tấm HCV cho Thể dục dụng cụ Việt Nam. Hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt đối với em. Nhưng khác với những kỳ SEA Games trước, ba em đã không còn ở bên để cùng em chia sẻ khoảnh khắc này".

Nghẹn ngào, Phong gửi gắm gửi gắm: “Ba ơi, con đã làm được những điều ba dặn. Con đã không thất hứa với ba".

Như thường lệ, ngay sau khi học trò hoàn thành phần thi, HLV Trương Minh Sang bước tới ôm chặt và đập tay chúc mừng, thể hiện niềm tự hào và sự tin tưởng tuyệt đối dành cho các VĐV sau những nỗ lực không mệt mỏi trên sàn đấu.

“Trong thi đấu, mục tiêu chúng tôi đặt ra là chinh phục hai nội dung thế mạnh. Nhưng khi vào sân, luôn có những tình huống nằm ngoài mong muốn. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể phải trả giá bằng việc đánh mất tấm HCV. Rất may hôm nay mọi thứ diễn ra suôn sẻ", HLV Trương Minh Sang vui mừng chia sẻ.

Cú đúp HCV ấn tượng của Thể dục dụng cụ Việt Nam trong ngày mở màn SEA Games 33.

Bên cạnh cú đúp HCV của đội nam, màn trình diễn của VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như ở nội dung Nhảy chống trong buổi chiều cùng ngày cũng xứng đáng được ghi nhận.

Cô thể hiện phong độ ấn tượng, thực hiện các động tác chắc chắn và đầy nỗ lực. Tuy vậy, chừng đó vẫn chưa đủ để Quỳnh Như bước lên bục cao nhất, nhưng phần thi của cô vẫn để lại nhiều dấu ấn và là điểm sáng quan trọng của TDDC Việt Nam trong ngày thi đấu mở màn.

Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam cũng thi đấu đầy nỗ lực trong ngày mở màn ở nội dung Xà lệch, thể hiện quyết tâm và sự chắc chắn qua từng động tác. Tuy nhiên, cô chưa thể giành được huy chương ở nội dung này.

Bước sang ngày thi đấu thứ hai (12/12), đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung chung kết cá nhân còn lại. Tâm điểm được đặt vào màn trình diễn của Đinh Phương Thành, người được kỳ vọng sẽ tạo thêm những bùng nổ huy chương cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.