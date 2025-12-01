Kình ngư Việt Nam bùng nổ cảm xúc khi lập "hat-trick" HCV SEA Games

Tối 11/12, tại khu vực hồ bơi Rajamangala, đội tuyển bơi lội Việt Nam đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc khi xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam tại SEA Games 33.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của bơi lội Việt Nam mà còn mang về thêm một HCV quý giá cho đoàn Thể thao Việt Nam. Từng lượt bơi đều được thực hiện nhịp nhàng, chắc chắn, giữ vững nhịp độ thi đấu ổn định cho đội.

Trong trận chung kết đầy kịch tính, "bộ tứ nam thần" Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Văn Quốc và Trịnh Viết Tường đã thể hiện phong độ xuất sắc.

Dù có thời điểm bị đối thủ Malaysia bỏ xa, các kình ngư Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần thép, bứt phá mạnh mẽ ở đoạn cuối. Đội Malaysia về nhì với thành tích 7’19”50, trong khi Singapore xếp thứ ba với thời gian 7’21”13.

Đặc biệt, ở lượt bơi thứ hai, Nguyễn Huy Hoàng đã có màn tăng tốc mạnh mẽ, thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm dẫn đầu, tạo tiền đề quan trọng cho lượt bơi cuối cùng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Trần Hưng Nguyên, người được giao trọng trách bứt phá ở chặng cuối. Với sự cổ vũ nhiệt tình từ đồng đội trên bờ, Hưng Nguyên đã tung hết sức, cán đích đầu tiên với thời gian 7 phút 12 giây 67.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử khi đội tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam lần thứ ba liên tiếp giành ngôi vô địch tại SEA Games, thể hiện sự bền bỉ, bản lĩnh và sự kế thừa xuất sắc giữa các thế hệ kình ngư.

Cũng trong ngày thi đấu này, kình ngư Phạm Thanh Bảo tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi mang về thêm một HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung 100m bơi ếch.

Anh sớm chiếm ưu thế ngay sau cú xuất phát, duy trì nhịp bơi mạnh mẽ và tăng tốc đầy quyết đoán ở 25m cuối, vượt qua hai kình ngư Singapore để cán đích đầu tiên.

Hai năm trước, Phạm Thanh Bảo đã vô địch cự ly 100m ếch tại SEA Games 32 ở Campuchia. Sau 2 năm, kình ngư tiếp tục giữ vững phong độ để bảo vệ thành công tấm HCV 100m ếch tại SEA Games 33.

Những thành tích xuất sắc của đội tuyển bơi lội đã góp phần quan trọng giúp đoàn Thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV trong ngày thi đấu thứ hai tại SEA Games 33 lên con số 13, tạo bước đà hưng phấn cho chặng đường phía trước.